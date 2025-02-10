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Чанахи по-украински: рецепт невероятно вкусного рагу закарпатской кухни

Как готовить чанахи по-украински (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Чанахи - традиционное блюдо грузинской кухни, приготовленное из баранины и овощей. Впрочем, чанахи также готовят в западных областях Украины - из мяса и фасоли, добавляя чеснок и паприку.

О том, как приготовить чанахи по-украински, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для чанахи

Для того, чтобы приготовить чанахи по-украински, нужны такие продукты:

  • мясо - 700 г
  • вареная (или консервированная) фасоль - 600 г
  • картофель - 800 г
  • морковь - 2 шт.
  • помидор - 1-2 шт.
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 3-4 зубчика
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • сладкая паприка - 1-2 ч. л.
  • зелень (укроп или петрушка) - по вкусу

Как готовить чанахи по-украински

Для того, чтобы приготовить это украинское, похожее на рагу блюдо, почистите картофель, морковь, лук и чеснок. Зелень помойте, обсушите и измельчите ножом.

Картофель нарежьте на кубики среднего размера, морковь - на кружочки или полукольца, а лук - на маленькие кубики. Мясо также нужно нарезать на кубики среднего размера. Помидоры бланшируйте, а затем перебейте в пюре.

Разогрейте в кастрюле с толстыми стенками масло, выложите мясо. Жарьте кусочки до румяной корочки и испарения выделяемой жидкости.

После этого всыпьте лук и морковь, добавьте соль и перец. Накройте посуду крышкой и тушите ингредиенты до готовности, по необходимости доливая воду.

Как готовить чанахи по-украински (скриншот / Закарпатська Господиня)

Затем добавьте паприку и перемешайте мясо с овощами. Также влейте в кастрюлю пюре из помидоров и еще раз перемешайте ингредиенты.

Как готовить чанахи (скриншот / Закарпатська Господиня)

В отдельной сковороде обжарьте картофель в масле, периодически помешивая его. Когда картофель будет полностью готов, присолите его по вкусу.

Доготовить чанахи можно двумя способами: в кастрюлю, в которой тушится мясо, всыпать картофель и вареную фасоль, долить кипяченой воды так, чтобы она покрывала все ингредиенты, и прокипятить блюдо в течение нескольких минут. Также добавьте чеснок.

Или же все ингредиенты можно соединить в горшочке для запекания и прогреть в духовке, разогретой до 200 градусов в течение нескольких минут. Разложите готовое блюдо по тарелкам и присыпьте измельченной зеленью.

 

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