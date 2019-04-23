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Комаровский рассказал о причинах сухости кожи ребенка

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 07:08
Комаровский рассказал о причинах сухости кожи ребенка
Фото: Доктор Комаровский (uainfo.org)

Комаровский указал на особенности детской кожи

Евгений Комаровский рассказал родителям, почему нельзя часто мыть ребенка с мылом. Известный педиатр и врач высшей категории отметил в своем Instagram, что и редко это делать тоже не нужно. 

Доктор Комаровский объяснил, что прежде всего надо учитывать особенности детской кожи.

"Кожа ребенка имеет нейтральный или слегка кислый pH. Естественно, этот pH нейтрализируется мылом, которое имеет щелочную природу", - сказал Комаровский.

Кроме того, кожа ребенка покрыта тонкой жировой пленкой,- липидным слоем. Мыло разрушает этот липидный слой и разрушает факторы, удерживающие влагу в коже, после чего кожа очень чувствительна и легко пересыхает.

Комаровский рассказал о причинах сухости кожи ребенка

Фото: Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Именно поэтому, подчеркнул Комаровский, для ухода за детьми используются современные мягкие моющие средства, имеющие нейтральный или слегка кислый pH и зачастую включающий увлажняющие компоненты.

"Еще раз прошу - забудьте про мыло в 21-м веке. Это неправильно", - призвал доктор Комаровский. 

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Комаровский рассказал, какая температура воды оптимальна для купания детей.

А также мы писали о том, что доктор Комаровский сделал предупреждение для родителей в связи с сезоном клещей.

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