Бувають навіть судоми: Комаровський зробив важливе попередження

Доктор Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський назвав основні ознаки дефіциту важливого мікроелемента в дитячому організмі

Доктор Євген Комаровський відповів на дуже важливе питання, яке турбує батьків маленьких дітей. Педіатр повідомив про ознаки, які свідчать про те, що дитина отримує недостатньо кальцію. Відповідне відео Євген Олегович опублікував на своєму Instagram-акаунті.

Іменитий педіатр, який раніше висловився про вегетеріанство для дітей, повідомив про симптоми нестачі кальцію у малюка:

порушення сну;

примхливість;

алергічні реакції;

проблеми зі згортанням крові;

судоми;

і найголовніше - різні аномалії, проблеми з кістковою системою.⠀

Якщо ви помітили у дитини подібні ознаки, це привід задуматися, - заявляє доктор Комаровський.

Комаровський розповів про дефіцит кальцію у дитини (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше доктор Комаровський розповів батькам, чому не можна часто мити дитину з милом.

Як повідомлялося раніше, Комаровський розповів, яка температура води оптимальна для купання і загартовування дітей.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський зробив попередження для батьків у зв'язку з сезоном кліщів.