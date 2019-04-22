Я не сторонник: Комаровский высказался о нюансах в питании детей

Комаровский о вегетарианстве (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский объяснил, чем опасно для детей вегетарианство и сыроедение

Доктор Комаровский рассказал родителям о том, стоит ли детей приобщать к популярным видам питания типа сыроедства и вегетарианства. Он объяснил, в каких случаях это можно делать.

Комаровский на своем форуме ответил на вопрос родителей о том, стоит ли маленьких детей приучать к вегетарианству и сыроедение. Он объяснил, что такие виды питания не являются биологически естественными для человека, но отметил, взрослые могут делать со своим здоровьем что угодно.

"Обидно просто, что они это право распространяют на ребенка. Я однозначно не сторонник сыроедения и вегетарианства, тем не менее считаю, что родители могут это делать, но согласовывая свои действия с врачом, чтобы своевременно корригировать нехватку у ребенка железа, витаминов группы В", - сказал Комаровский.

Доктор Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Он отметил, что вегетарианство – это не диета, а жизненная позиция и философия семьи. Вегетарианец, по словам Комаровского, это не тот, кто просто сидит на диете без мяса или других продуктов животного происхождения, а тот, кто ведет определенный образ жизни. При этом он соглашается с тем, что, если такой образ жизни ведут родители, а ребенку готовят отдельно – это немыслимая ситуация.

Комаровский объяснил, что теоретически у ребенка на таком питании возможен дефицит того, что есть только в мясе – например железа, белка и витамина В12. Для того, чтобы у ребенка не было такого дефицита, врач должен прописать ему специальные витамины для восполнения дефицита витамина В12 и железо. Также стоит регулярно проверять малыша на уровень гемоглобина.

Кроме того, Комаровский отметил, что с медицинской точки зрения вегетарианство может быть полезным только для взрослых людей, старше 35 лет, так как снижается риск многих заболеваний. Однако и во взрослом возрасте нужно следить за уровнем гемоглобина и количеством полезных элементов и витаминов в организме.

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