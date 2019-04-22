ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опасность клещей: Комаровский дал важные советы родителям

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 07:15
Опасность клещей: Комаровский дал важные советы родителям
Фото: коллаж РБК-Украина

Вакцины имеют возрастное ограничение, поэтому маленькие дети - в особой зоне риска

Евгений Комаровский рассказал про опасность клещей, как уберечь от них ребенка и как реагировать на укус. Известный педиатр отметил, что основная угроза, исходящая от клещей, связана с переносом ими различных заболеваний, наиболее опасным из которых является клещевой энцефалит.

Клещи начинают проявлять опасность весной, выходя из зимней биопаузы и сохраняют ее до осенних заморозков. Пик их активности приходится на летние месяцы. В основном они обитают в лесу, но также встречаются в парках, в высокой траве у берега водоемов, на садовых участках и т.д. 

Доктор Комаровский, который ранее рассказал, как правильно закаливать ребенка, подчеркнул, что не каждый клещ опасен, но важно знать, является ли место вашего проживания или место пребывания опасным по клещевому энцефалиту, эти данные регулярно обновляются. 

Опасность клещей: Комаровский дал важные советы родителям

Фото: Укус клеща (pixabayc.om)

Единственным эффективным средством защиты от клещевого энцефалита являются соответствующие вакцины. Часть вакцины можно использовать только по достижению трехлетнего возраста. Поэтому нужно быть особенно внимательными к маленьким детям, которые не защищены противоэнцефалитными прививками. 

Существует ряд мер, направленных на предотвращение укусов детей клещами при лесных прогулках: предпочтительной обувью являются высокие резиновые сапоги, заправляете штаны в носки, одежда должна быть с длинными рукавами, обязательно используйте головной убор, желательно не оставлять открытой шею, на одежде светлых тонов проще заметить клеща.

Опасность клещей: Комаровский дал важные советы родителям

Доктор Комаровский (фото: instagram.com/uakomar)

Также можно использовать противоклещевые репеленты, в том числе для защиты детской коляски, но будьте осторожны, они токсичны, имеют возрастные ограничения применения. Большинство из них наносятся не на кожу, а на одежду. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед покупкой и применением.

Укус клеща незаметен из-за используемого им обезболивающего, поэтому очень важно внимательно осматривать все тело ребенка после прогулки, например в лесу, в парке, на даче, в любом месте покрытом травой и/или кустарником. Клещей часто можно обнаружить за ушами, в волосах, подмышками, в паху, под коленями и между пальцами ног. 

Если вы обнаружили на теле ребенка клеща, то нужно аккуратно, стараясь не повредить, извлечь его - описанных методов много, ознакомьтесь с ними и выберите подходящий вам. Извлеченного клеща нужно поместить в банку с влажной салфеткой для последующей передачи на анализ.

После этого, не откладывая, направляетесь к врачу. Кроме того, в течение не менее чем трех недель внимательно наблюдайте за состоянием ребенка и местом укуса, при каких-либо изменениях или жалобах немедленно обращайтесь за медицинской помощью, с обязательным указанием на укус клеща.

 

Доктор Комаровский рассказал, как защититься от клещей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как сообщалось ранее, недавно Комаровский резко высказался о раннем развитии детей.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский развенчал популярные мифы про плавание.

Это нужно всем: Комаровский о здоровье родителей Комаровский сделал громкое политическое заявление: в сети скандал
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины здоровьеДоктор КомаровскийЕвгений Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь