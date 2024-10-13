Бюджетний шоколадний торт, наче з магазину: рецепт смачного десерту

Що потрібно для шоколадного торта

Для того, щоб приготувати бюджетний шоколадний торт, потрібні такі продукти:

борошно - 600 г;

вода - 0,75 л;

какао - 100 г;

ваніль - 1 пакетик;

цукор - 300 г;

олія - 0,5 л;

сода - 2 ч. л.;

сіль - 1 ч. л.;

оцет - 2 ст. л.;

варення - 250 мл.

Як готувати торт з шоколадом

Готувати бюджетний торт без масла та яєць дуже просто. Щоб приготувати тісто, просійте борошно, всипте до нього 200 г звичайного цукру та то дайте пакетик ванільного цукру.

Також додайте сіль та соду - це допоможе збалансувати смак та зробити бісквіт пухким. Потім до борошна потрібно всипати 50 г какао і ретельно перемішати сухі інгредієнти.

Щоб уникнути грудочок, какао також можна попередньо просіяти. В іншій мисці потрібно з'єднати рідкі інгредієнти для тіста.

В 0,5 л води потрібно влити 0,25 л олії та оцет. Злегка перемішайте рідкі інгредієнти та вилийте їх в тісто з какао. Краще наливати рідину в декілька етапів, кожного разу ретельно перемішуючи тісто.

Готове тісто для шоколадного торта (скриншот / Лілія Цвіт)

Тісто повинно бути доволі рідким. Перед випіканням його потрібно відставити на 10 хвилин, щоб в тісті з'явились бульбашки.

Для випікання бісквіта краще обирати невелику, але глибоку форму - тісто має заповнити посуд на 2/3, в процесі випікання воно підіймається. Форму обов'язково потрібно застелити пергаментом.

Випікати бісквіт потрібно протягом 40-50 хвилин, в розігрітій до 190 градусів в духовці. Готовність бісквіта можна перевірити дерев'яною паличкою - якщо, після занурення в корж вона суха, бісквіт готовий.

З такого тіста можна готувати мафіни - для найпростішої прикраси їх достатньо присипати цукровою пудрою. Щоб зробити торт, бісквіт потрібно горизонтально розрізати на три частини та змастити кожну улюбленим варенням.

Для шоколадного торта можна використати варення (скриншот / Лілія Цвіт)

Зверху торт можна полити шоколадною глазур'ю. Для цього 50 г какао потрібно з'єднати з цукром та олією. Замісіть густу масу за допомогою віничка, а потім поступово влийте 0,25 л води, постійно помішуючи.

Суміш потрібно закип'ятити та змастити шоколадний торт, поки глазур гаряча. Торт можна їсти одразу або помістити на деякий час в холодильник, щоб просочити бісквіт варенням та глазур'ю.