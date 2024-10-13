Бюджетный шоколадный торт, как из магазина: рецепт вкусного десерта

Приготовить вкусный торт можно с помощью простых бюджетных продуктов. Ведь не обязательно добавлять в тесто молоко, сметану, масло или яйца.
О том, как готовить шоколадный торт из бюджетных ингредиентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал с рецептами Лилии Цвит.
Для того чтобы приготовить бюджетный шоколадный торт, нужны следующие продукты:
Готовить бюджетный торт без масла и яиц очень просто. Чтобы приготовить тесто, просейте муку, всыпьте в нее 200 г обыкновенного сахара и дайте пакетик ванильного сахара.
Также добавьте соль и соду - это поможет сбалансировать вкус и сделать бисквит пышным. Затем в муку нужно всыпать 50 г какао и тщательно перемешать сухие ингредиенты.
Чтобы избежать комочков, какао также можно предварительно просеять. В другой миске необходимо соединить жидкие ингредиенты для теста.
В 0,5 л воды нужно влить 0,25л масла и уксус. Слегка перемешайте жидкие ингредиенты и вылейте их в тесто из какао. Лучше наливать жидкость в несколько этапов, каждый раз тщательно перемешивая тесто.
Готовое тесто для шоколадного торта (скриншот / Лилия Цвит)
Тесто должно быть достаточно жидким. Перед выпеканием его нужно отставить на 10 минут, чтобы в тесте появились пузырьки.
Для выпечки бисквита лучше выбирать небольшую, но глубокую форму - тесто должно заполнить посуду на 2/3, в процессе выпечки оно поднимается. Форму обязательно нужно застелить пергаментом.
Выпекать бисквит нужно в течение 40-50 минут, в разогретой до 190 градусов в духовке. Готовность бисквита можно проверить деревянной палочкой - если, после погружения в лепешку она сухая, бисквит готов.
Из такого теста можно готовить маффины - для самого простого украшения их достаточно присыпать сахарной пудрой. Чтобы сделать торт, бисквит нужно разрезать горизонтально на три части и смазать каждую любимым вареньем.
Для шоколадного торта можно использовать варенье (скриншот / Лилия Цвит)
Сверху торт можно полить шоколадной глазурью. Для этого 50 г какао следует соединить с сахаром и маслом. Замесите густую массу с помощью венчика, затем постепенно влейте 0,25 л воды, постоянно помешивая.
Смесь нужно вскипятить и смазать шоколадный торт, пока глазурь горячая. Торт можно есть сразу или поместить на время в холодильник, чтобы пропитать бисквит вареньем и глазурью.
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