Бюджетный шоколадный торт, как из магазина: рецепт вкусного десерта

Что нужно для шоколадного торта

Для того чтобы приготовить бюджетный шоколадный торт, нужны следующие продукты:

мука - 600 г;

вода - 0,75 л;

какао - 100 г;

ваниль - 1 пакетик;

сахар - 300 г;

растительное масло - 0,5 л;

сода - 2 ч. л.;

соль - 1 ч. л.;

уксус - 2 ст. л.;

варенье - 250 мл.

Как готовить торт с шоколадом

Готовить бюджетный торт без масла и яиц очень просто. Чтобы приготовить тесто, просейте муку, всыпьте в нее 200 г обыкновенного сахара и дайте пакетик ванильного сахара.

Также добавьте соль и соду - это поможет сбалансировать вкус и сделать бисквит пышным. Затем в муку нужно всыпать 50 г какао и тщательно перемешать сухие ингредиенты.

Чтобы избежать комочков, какао также можно предварительно просеять. В другой миске необходимо соединить жидкие ингредиенты для теста.

В 0,5 л воды нужно влить 0,25л масла и уксус. Слегка перемешайте жидкие ингредиенты и вылейте их в тесто из какао. Лучше наливать жидкость в несколько этапов, каждый раз тщательно перемешивая тесто.

Готовое тесто для шоколадного торта (скриншот / Лилия Цвит)

Тесто должно быть достаточно жидким. Перед выпеканием его нужно отставить на 10 минут, чтобы в тесте появились пузырьки.

Для выпечки бисквита лучше выбирать небольшую, но глубокую форму - тесто должно заполнить посуду на 2/3, в процессе выпечки оно поднимается. Форму обязательно нужно застелить пергаментом.

Выпекать бисквит нужно в течение 40-50 минут, в разогретой до 190 градусов в духовке. Готовность бисквита можно проверить деревянной палочкой - если, после погружения в лепешку она сухая, бисквит готов.

Из такого теста можно готовить маффины - для самого простого украшения их достаточно присыпать сахарной пудрой. Чтобы сделать торт, бисквит нужно разрезать горизонтально на три части и смазать каждую любимым вареньем.

Для шоколадного торта можно использовать варенье (скриншот / Лилия Цвит)

Сверху торт можно полить шоколадной глазурью. Для этого 50 г какао следует соединить с сахаром и маслом. Замесите густую массу с помощью венчика, затем постепенно влейте 0,25 л воды, постоянно помешивая.

Смесь нужно вскипятить и смазать шоколадный торт, пока глазурь горячая. Торт можно есть сразу или поместить на время в холодильник, чтобы пропитать бисквит вареньем и глазурью.