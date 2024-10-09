Брауні без випікання: рецепт популярного десерту без клопоту
Брауні - це відомий шоколадний десерт, які готують з шоколадного тіста, запікаючи його як пиріг. Але щоб приготувати інший вид брауні - торт - випікання не потрібне.
Про те, як готувати брауні без випікання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Казкова Кухня".
Що потрібно для торта брауні
Для того, щоб приготувати торт брауні, потрібні такі продукти:
- вода - 240 мл;
- вершки жирні - 120 г;
- печиво - 800 г;
- шоколад - 120 г;
- какао - 60 г;
- масло вершкове - 150 г;
- цукор - 200 г;
- ванільний цукор - 2 ч. л.;
- горіхи - 100 г.
Як готувати брауні без випікання
Печиво потрібно поламати на шматочки або подрібнити качалкою до стану крихти. Горіхи слід обсмажити на сухій пательні. Обирати можна будь-які, або використати суміш горіхів.
В глибокій каструлі необхідно перемішати какао зі звичайним і ванільним цукром. Потім влийте воду і ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції.
Масло потрібно розтопити в мікрохвильовці, або заздалегідь дістати продукт з холодильника. Масло має бути м'яким, але не бути рідиною. Для полегшення роботи його можна нарізати на декілька шматочків, а потім додати до суміші какао.
Поставте каструлю з какао, цукром та маслом на середній вогонь. Доведіть суміш до закипання.
Тим часом подрібніть горіхи. Висипте їх в миску з подрібненим печивом та перемішайте. Влийте до печива шоколадний соус.
Щоб маса тіста була однорідною, важливо перемішати інгредієнти до повного змішування. Масу для торта брауні необхідно втрамбувати в невеликій мисці.
Вершки слід підігріти, а потім перемішати зі шматочками шоколаду. Після цього миску з шоколадом потрібно накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 7 хвилин.
Охолоджену масу рекомендують ще раз перемішати, допоки суміш не загусне. Торт у формі потрібно залити вершками та помістити в холодильник до повного застигання, приблизно на 4 години.
Готовий брауні без випікання можна прикрасити цілими горіхами або ягодами.
Раніше ми писали про те, як готувати сендвічі на сніданок як в ресторані.
Читайте також, як готувати популярну шоколадку за рецептом Ектора.