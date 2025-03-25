Бюджетный мясной рулет из рульки на Пасху: этот рецепт точно станет для вас любимым
Рулет из рульки - вкусное и интересное блюдо на Пасху, которое вас приятно удивит и точно окажется в вашей книге с рецептами. Он выглядит монументально, но на самом деле готовится очень легко. Родные будут в восторге от вкуса этого непревзойденного рулета.
Как готовить мясной рулет из рульки на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Что вам понадобится:
- Свиная рулька - 1,5 кг
- Морковь - 1 шт.
- Французская горчица - 20 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Приправа к мясу - по вашему вкусу
- Сушеный чеснок - 10 г
- Копченая паприка - 1 ч. ложка
- Лавровый лист - 3 шт.
Как готовить мясной рулет из рульки на Пасху
Замочите свиную рульку в холодной воде на несколько часов, а затем с помощью ножа почистите шкурку.
Острым ножом отделите мясо от кости, сделайте насечки и хорошо отбейте. Смажьте мясо горчицей, посыпьте солью, специями к мясу, сушеным чесноком, копченой паприкой и добавьте кусочки свежего чеснока.
Специи нужно хорошо растереть по мясу. Морковь нарежьте брусочками и выложите с одной стороны рульки. Заверните мясо в рулет.
Первым слоем заверните мясо в фольгу, второй слой - пергаментная бумага, и обвяжите кулинарной нитью. Положите рулет в холодильник на 3-4 часа.
Вытащите рулет и положите его в кастрюлю, добавьте лавровый лист, залейте водой и варите 3-4 часа на умеренном огне - чтобы было слабое кипение.
Достаньте мясо из кастрюли, переложите в миску, сверху поставьте тяжелый гнет и дайте ему полностью остыть. Лишняя влага должна за это время стечь.
Разверните рулет, нарежьте кусочками и подавайте к столу.
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