Бюджетный мясной рулет из рульки на Пасху: этот рецепт точно станет для вас любимым

Рулет из рульки - вкусное и интересное блюдо на Пасху, которое вас приятно удивит и точно окажется в вашей книге с рецептами. Он выглядит монументально, но на самом деле готовится очень легко. Родные будут в восторге от вкуса этого непревзойденного рулета.

Как готовить мясной рулет из рульки на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba .

Что вам понадобится:

Свиная рулька - 1,5 кг

Морковь - 1 шт.

Французская горчица - 20 г

Чеснок - 2 зубчика

Приправа к мясу - по вашему вкусу

Сушеный чеснок - 10 г

Копченая паприка - 1 ч. ложка

Лавровый лист - 3 шт.

Как готовить мясной рулет из рульки на Пасху

Замочите свиную рульку в холодной воде на несколько часов, а затем с помощью ножа почистите шкурку.

Острым ножом отделите мясо от кости, сделайте насечки и хорошо отбейте. Смажьте мясо горчицей, посыпьте солью, специями к мясу, сушеным чесноком, копченой паприкой и добавьте кусочки свежего чеснока.

Специи нужно хорошо растереть по мясу. Морковь нарежьте брусочками и выложите с одной стороны рульки. Заверните мясо в рулет.

Первым слоем заверните мясо в фольгу, второй слой - пергаментная бумага, и обвяжите кулинарной нитью. Положите рулет в холодильник на 3-4 часа.

Вытащите рулет и положите его в кастрюлю, добавьте лавровый лист, залейте водой и варите 3-4 часа на умеренном огне - чтобы было слабое кипение.

Достаньте мясо из кастрюли, переложите в миску, сверху поставьте тяжелый гнет и дайте ему полностью остыть. Лишняя влага должна за это время стечь.

Разверните рулет, нарежьте кусочками и подавайте к столу.

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