Быстрый и вкусный томатный суп: отлично согреет в первые холодные дни

Холодные осенние дни в этом году наступили намного быстрее, чем ожидалось. И в такие дни организм начинает требовать чего-то питательного и горячего.

Быстро согреться и насытиться вам поможет быстрый томатный суп. Как его приготовить - читайте ниже.

Согревающий томатный суп

Ингредиенты:

Красные помидоры - 1,5 кг

Луковица - 1 шт.

Чеснок - 5 зубчиков

Копченая паприка - ¾ ч. ложки

Овощной бульон - 2,5 стакана

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Соль

Перец

Свежий базилик

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Помидоры помойте и нарежьте на четвертинки, луковицу - тоже. На противень выложите помидоры, лук и чеснок. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.

Выпекайте овощи 30-40 минут, до мягкого состояния. Потом погрузите их в блендер, добавьте овощной бульон, свежий базилик и взбейте до однородной консистенции.

Украсить готовый суп можно тертым пармезаном и зеленью.

Рецепт томатного супа без духовки

Ингредиенты:

Помидоры - 300 г

Лук - 1 шт.

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Соль

Перец

Базилик

Зелень по вкусу

Способ приготовления

Возьмите мясистые помидоры с тонкой шкуркой. Сделайте два надреза крестиком и положите в миску. Залейте полностью кипятком и оставьте на 1-2 минуты. Затем сполосните холодной водой и снимите шкурку.

Удалите сердцевину и нарежьте помидоры мелкими кубиками. Лук мелко нарежьте и отправьте на сковородку, на маленький огонь.

Потом добавьте к луку помидоры и томите на небольшом огне, пока вся жидкость не уйдет. А потом залейте туда 1-2 стакана горячей воды. Дайте закипеть.

Если суп получился с кислинкой, то добавьте немного сахара. Тушите суп 15 минут на маленьком огне. Добавьте прованские травы, базилик и любые специи по вкусу.

Готовый суп взбейте блендером. При подаче можно украсить гренками, сыром и базиликом.