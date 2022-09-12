Быстрый и вкусный томатный суп: отлично согреет в первые холодные дни
Холодные осенние дни в этом году наступили намного быстрее, чем ожидалось. И в такие дни организм начинает требовать чего-то питательного и горячего.
Быстро согреться и насытиться вам поможет быстрый томатный суп. Как его приготовить - читайте ниже.
Согревающий томатный суп
Ингредиенты:
- Красные помидоры - 1,5 кг
- Луковица - 1 шт.
- Чеснок - 5 зубчиков
- Копченая паприка - ¾ ч. ложки
- Овощной бульон - 2,5 стакана
- Оливковое масло - 2 ст. ложки
- Соль
- Перец
- Свежий базилик
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов. Помидоры помойте и нарежьте на четвертинки, луковицу - тоже. На противень выложите помидоры, лук и чеснок. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.
Выпекайте овощи 30-40 минут, до мягкого состояния. Потом погрузите их в блендер, добавьте овощной бульон, свежий базилик и взбейте до однородной консистенции.
Украсить готовый суп можно тертым пармезаном и зеленью.
Рецепт томатного супа без духовки
Ингредиенты:
- Помидоры - 300 г
- Лук - 1 шт.
- Оливковое масло - 2 ст. ложки
- Соль
- Перец
- Базилик
- Зелень по вкусу
Способ приготовления
Возьмите мясистые помидоры с тонкой шкуркой. Сделайте два надреза крестиком и положите в миску. Залейте полностью кипятком и оставьте на 1-2 минуты. Затем сполосните холодной водой и снимите шкурку.
Удалите сердцевину и нарежьте помидоры мелкими кубиками. Лук мелко нарежьте и отправьте на сковородку, на маленький огонь.
Потом добавьте к луку помидоры и томите на небольшом огне, пока вся жидкость не уйдет. А потом залейте туда 1-2 стакана горячей воды. Дайте закипеть.
Если суп получился с кислинкой, то добавьте немного сахара. Тушите суп 15 минут на маленьком огне. Добавьте прованские травы, базилик и любые специи по вкусу.
Готовый суп взбейте блендером. При подаче можно украсить гренками, сыром и базиликом.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить шарлотку из яблок в сковороде.
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