ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Быстрый и вкусный томатный суп: отлично согреет в первые холодные дни

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 21:44
Быстрый и вкусный томатный суп: отлично согреет в первые холодные дни Фото: Как приготовить быстрый томатный суп (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Холодные осенние дни в этом году наступили намного быстрее, чем ожидалось. И в такие дни организм начинает требовать чего-то питательного и горячего.

Быстро согреться и насытиться вам поможет быстрый томатный суп. Как его приготовить - читайте ниже.

Согревающий томатный суп

Ингредиенты:

  • Красные помидоры - 1,5 кг
  • Луковица - 1 шт.
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Копченая паприка - ¾ ч. ложки
  • Овощной бульон - 2,5 стакана
  • Оливковое масло - 2 ст. ложки
  • Соль
  • Перец
  • Свежий базилик

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Помидоры помойте и нарежьте на четвертинки, луковицу - тоже. На противень выложите помидоры, лук и чеснок. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.

Выпекайте овощи 30-40 минут, до мягкого состояния. Потом погрузите их в блендер, добавьте овощной бульон, свежий базилик и взбейте до однородной консистенции.

Украсить готовый суп можно тертым пармезаном и зеленью.

Рецепт томатного супа без духовки

Ингредиенты:

  • Помидоры - 300 г
  • Лук - 1 шт.
  • Оливковое масло - 2 ст. ложки
  • Соль
  • Перец
  • Базилик
  • Зелень по вкусу

Способ приготовления

Возьмите мясистые помидоры с тонкой шкуркой. Сделайте два надреза крестиком и положите в миску. Залейте полностью кипятком и оставьте на 1-2 минуты. Затем сполосните холодной водой и снимите шкурку.

Удалите сердцевину и нарежьте помидоры мелкими кубиками. Лук мелко нарежьте и отправьте на сковородку, на маленький огонь.

Потом добавьте к луку помидоры и томите на небольшом огне, пока вся жидкость не уйдет. А потом залейте туда 1-2 стакана горячей воды. Дайте закипеть.

Если суп получился с кислинкой, то добавьте немного сахара. Тушите суп 15 минут на маленьком огне. Добавьте прованские травы, базилик и любые специи по вкусу.

Готовый суп взбейте блендером. При подаче можно украсить гренками, сыром и базиликом.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить шарлотку из яблок в сковороде.

А еще писали о том, как сделать заготовку горохового супа на зиму.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты еда
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь