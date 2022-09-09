Самая простая шарлотка из яблок в сковороде: готовится быстро и легко
Рецепт яблочной шарлотки обычно подразумевает использование духовки или электропечи. Однако сделать вкусный пирог из яблок буквально за полчаса можно и в обычной сковороде. Она будет воздушная и пышная, и невероятно вкусная.
Как приготовить шарлотку из яблок в сковороде - читайте в материале ниже.
Ингредиенты:
- Яблоки - 2-3 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 150 г
- Ванильный экстракт - 1 ч. ложка (можно заменить ванильным сахаром)
- Мука - 120 г
- Разрыхлитель - 1 ч. ложка
- Растительное масло - 1 ч. ложка
Способ приготовления
Яблоки помойте и нарежьте ломтиками. Для шарлотки выбирайте сладкие и сочные яблоки - тогда ваша шарлотка будет вкуснее.
Яйца взбейте с сахаром и ванильным экстрактом до пышной пены миксером. Если ванильного экстракта нет под рукой, возьмите ванильный сахар. Для создания необходимой пены вам понадобится не менее 5-7 минут.
Муку просейте и смешайте с разрыхлителем. А потом аккуратно и постепенно смешайте с полученной смесью с пеной. Перемешайте до однородного состояния.
Возьмите сковороду с толстым дном и тщательно смажьте растительным маслом. Поставьте ее на огонь.
Выкладывайте сначала яблоки, а потом сверху их заливайте тестом. Накройте крышкой сковороду и готовьте шарлотку на минимальном огне 30-35 минут.
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