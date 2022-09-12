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Швидкий і смачний томатний суп: відмінно зігріє в перші холодні дні

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Понеділок 12 вересня 2022 21:44
Швидкий і смачний томатний суп: відмінно зігріє в перші холодні дні Фото: як приготувати швидкий томатний суп (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Холодні осінні дні цього року настали набагато швидше, ніж очікувалося. І в такі дні організм починає вимагати чогось поживного і гарячого.

Швидко зігрітися і насититися вам допоможе швидкий томатний суп. Як його приготувати - читайте нижче.

Зігріваючий томатний суп

Інгредієнти:

  • Червоні помідори - 1,5 кг
  • Цибулина - 1 шт.
  • Часник - 5 зубчиків
  • Копчена паприка - ¾ ч. ложки
  • Овочевий бульйон - 2,5 склянки
  • Оливкова олія - 2 ст. ложки
  • Солі
  • Перець
  • Свіжий базилік

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів. Помідори помийте і наріжте на четвертинки, цибулину - теж. На деко викладіть помідори, цибулю і часник. Збризніть оливковою олією, посоліть і поперчіть.

Випікайте овочі 30-40 хвилин, до м'якого стану. Потім занурте їх в блендер, додайте овочевий бульйон, свіжий базилік і збийте до однорідної консистенції.

Прикрасити готовий суп можна тертим пармезаном і зеленню.

Рецепт томатного супу без духовки

Інгредієнти:

  • Помідори - 300 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Оливкова олія - 2 ст. ложки
  • Солі
  • Перець
  • Базилік
  • Зелень на смак

Спосіб приготування

Візьміть м'ясисті помідори з тонкою шкіркою. Зробіть два надрізи хрестиком і покладіть в миску. Залийте повністю окропом і залиште на 1-2 хвилини. Потім сполосніть холодною водою і зніміть шкірку.

Видаліть серцевину і наріжте помідори дрібними кубиками. Цибулю дрібно наріжте і відправте на сковорідку, на маленький вогонь.

Потім додайте до цибулі помідори та тушкуйте на невеликому вогні, поки вся рідина не піде. А потім залийте туди 1-2 склянки гарячої води. Дайте закипіти.

Якщо суп вийшов з кислинкою, то додайте трохи цукру. Тушкуйте суп 15 хвилин на маленькому вогні. Додайте прованські трави, базилік і будь-які спеції на смак.

Готовий суп збийте блендером. При подачі можна прикрасити грінками, сиром і базиліком.

До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати шарлотку з яблук в сковороді.

А ще писали про те, як зробити заготовку горохового супу на зиму.

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