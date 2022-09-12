Швидкий і смачний томатний суп: відмінно зігріє в перші холодні дні
Холодні осінні дні цього року настали набагато швидше, ніж очікувалося. І в такі дні організм починає вимагати чогось поживного і гарячого.
Швидко зігрітися і насититися вам допоможе швидкий томатний суп. Як його приготувати - читайте нижче.
Зігріваючий томатний суп
Інгредієнти:
- Червоні помідори - 1,5 кг
- Цибулина - 1 шт.
- Часник - 5 зубчиків
- Копчена паприка - ¾ ч. ложки
- Овочевий бульйон - 2,5 склянки
- Оливкова олія - 2 ст. ложки
- Солі
- Перець
- Свіжий базилік
Спосіб приготування
Розігрійте духовку до 200 градусів. Помідори помийте і наріжте на четвертинки, цибулину - теж. На деко викладіть помідори, цибулю і часник. Збризніть оливковою олією, посоліть і поперчіть.
Випікайте овочі 30-40 хвилин, до м'якого стану. Потім занурте їх в блендер, додайте овочевий бульйон, свіжий базилік і збийте до однорідної консистенції.
Прикрасити готовий суп можна тертим пармезаном і зеленню.
Рецепт томатного супу без духовки
Інгредієнти:
- Помідори - 300 г
- Цибуля - 1 шт.
- Оливкова олія - 2 ст. ложки
- Солі
- Перець
- Базилік
- Зелень на смак
Спосіб приготування
Візьміть м'ясисті помідори з тонкою шкіркою. Зробіть два надрізи хрестиком і покладіть в миску. Залийте повністю окропом і залиште на 1-2 хвилини. Потім сполосніть холодною водою і зніміть шкірку.
Видаліть серцевину і наріжте помідори дрібними кубиками. Цибулю дрібно наріжте і відправте на сковорідку, на маленький вогонь.
Потім додайте до цибулі помідори та тушкуйте на невеликому вогні, поки вся рідина не піде. А потім залийте туди 1-2 склянки гарячої води. Дайте закипіти.
Якщо суп вийшов з кислинкою, то додайте трохи цукру. Тушкуйте суп 15 хвилин на маленькому вогні. Додайте прованські трави, базилік і будь-які спеції на смак.
Готовий суп збийте блендером. При подачі можна прикрасити грінками, сиром і базиліком.
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