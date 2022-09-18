Как быстро снять напряжение с глаз: простые и эффективные упражнения

При интенсивной работе возле компьютера, особенно при плохом освещении, глаза устают очень быстро. Чувствуется дискомфорт и напряжение. И чтобы снова вернуться к работе, нужно сделать несколько простых упражнений.

Моргайте часто

Если чувствуете дискомфорт со стороны органов зрения, начинайте моргать. Так вы активизируете увлажнение глаз и снимите раздражение. Моргайте от 30 до 60 секунд, повторяйте это упражнение каждые 2-3 часа во время повышенной нагрузки на глаза.

Покрутите глазами

Выполняйте это упражнение на протяжении минуты, как только почувствовали усталость и напряжение. Это упражнение расслабляет мышцы и может улучшить остроту зрения. Просто опишите взглядом большие круги в пространстве - сначала по стрелке часов, а потом - против нее.

Пальминг

Сядьте на стул и выпрямите спину. Сомкните ладони и приложите их к глазам так, чтобы свет сквозь них не проникал. Не давите ладонями на глаза. Побудьте в полной темноте около 5 минут и потом снова приступайте к работе.

Откройте глаза широко

Сначала плотно закройте глаза и подержите их в таком положении несколько минут, а потом широко раскройте глаза.