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К чему приведет полный отказ от соли: последствия могут быть катастрофические

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Вторник 13 сентября 2022 20:31
К чему приведет полный отказ от соли: последствия могут быть катастрофические К чему приведет полный отказ от соли (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Соль часто называют "белой смертью", так как она пагубно влияет на организм человека. Но только в том случае, если дневная норма соли здорового человека превышает 5 г, а для гипертоников - 2 г. И полный отказ от соли может сильно навредить здоровью.

Что будет с организмом человека при полном отказе от соли и почему врачи не рекомендуют этого делать - читайте ниже.

Терапевты и диетологи часто рекомендуют употреблять соли как можно меньше. Или даже исключить ее из рациона. Но так делать категорически нельзя.

Для чего нужна соль человеку

Соль - это натрий, а натрий является важным компонентом, который должен ежедневно попадать в организм человека. И самостоятельно из продуктов он в организме человека не вырабатывается.

Как объясняют медики, натрий необходим для формирования костей и сокращения мышц, для нормальной работы нервной системы - без него невозможна полноценная передача нервных импульсов.

Нехватка натрия может привести к дисфункции нервной и мышечной систем. А хлориды соли участвуют в работе иммунной системы - при их нехватке начинает барахлить функция детоксикации организма.

Хлор в соли необходим для выработки соляной кислоты, которая является основным компонентом желудочного сока.

К чему приведет отказ от соли

Переизбыток натрия в организме вызывает задержку жидкости, возникают отеки, усиливается спазм сосудов - это особенно опасно для тех, у кого есть заболевания сердца и сосудов.

А при нехватке соли организм начинает использовать свои внутренние резервы и нехватку веществ он вытягивает из органов и тканей.

Первые признаки нехватки соли в организме - слабость в мышцах. Потом человек начинает быстрее утомляться, а самочувствие постепенно ухудшается.

Нехватка соли может проявляться такими симптомами:

  • Головная боль
  • Слабость
  • Головокружение
  • Раздражительность
  • частое мочеиспускание
  • Невозможность сконцентрироваться

Сколько соли можно есть в день

В 2018 году Всемирная организация охраны здоровья, с целью профилактики гипертонии и снижения риска развития заболеваний сердца и инсультов, приняла решение о сокращении нормы употребления кухонной соли до 5 г. Это норма эквивалентна 2 г натрия в сутки.

На самом деле 5 г - это одна чайная ложка и превысить эту норму довольно легко, так как соль есть в большинстве продуктов питания.

Например, если вы захотите подсолить готовую пищу и потрусите солонкой, то в вашу тарелку одним махом попадет 0,5 г соли.

В 100 г сосисок или сарделек содержится не менее 1 г соли, а в банке консервированной рыбы - 5 г. В 100 г сыра - 1,5 г, а в оливках - 1-2 г.

Поэтому, самый простой способ не превышать допустимую норму - не досаливать готовые блюда, а во время приготовления использовать соли немного меньше, чем вы давали ранее.

Если в вашем рационе есть что-то соленое, то остальные блюда должны быть без соли совсем.

Кому избыток соли особенно вреден

Избыток соли регулярно вреден для каждого человека, так как со временем это повысит риск развития многих хронических заболеваний. И медики рекомендуют ограничить норму соли таким людям:

  • заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, сердечная недостаточность
  • заболевания почек
  • нарушение работы поджелудочной железы
  • язвенная болезнь желудка
  • гастрит с повышенной кислотностью
  • воспалительные процессы в желудке
  • ревматизм
  • воспалительные процессы глаз, носа, глаукома
  • заболевания кожи
  • ожирение
  • асцит

Кстати, ранее мы рассказывали о том, чем можно заменить соль на кухне.

А еще писали о том, что медики опровергли популярные мифы о морской соли.

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