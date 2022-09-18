Як швидко зняти напругу з очей: прості та ефективні вправи

Очі від постійної роботи біля комп'ютера або за насичених днів втомлюються дуже швидко. І, здається, що цієї напруги позбутися дуже складно. Насправді є дуже прості вправи, які допоможуть полегшити стан.
Про це розповіла терапевт Марія Вороненко у своєму Telegram-каналі.
При інтенсивній роботі біля комп'ютера, особливо при поганому освітленні очі втомлюються дуже швидко. Відчувається дискомфорт та напруга. І щоб знову повернутись до роботи, потрібно зробити кілька простих вправ.
Якщо відчуваєте дискомфорт із боку органів зору, починайте кліпати. Так ви активізуєте зволоження очей та зніміть роздратування. Кліпайте від 30 до 60 секунд, повторюйте цю вправу кожні 2-3 години під час підвищеного навантаження на очі.
Виконуйте цю вправу протягом хвилини, як тільки відчули втому та напругу. Ця вправа розслаблює м'язи та може покращити гостроту зору. Просто опишіть поглядом великі кола у просторі – спочатку за стрілкою годинника, а потім – проти неї.
Сядьте на стілець і випряміть спину. Зімкніть долоні та прикладіть їх до очей так, щоб світло крізь них не проникало. Не тисніть долонями на очі. Побудьте в темряві близько 5 хвилин і потім знову приступайте до роботи.
Спочатку щільно заплющіть очі та потримайте їх у такому положенні кілька хвилин, а потім широко розплющте очі.
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