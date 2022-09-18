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Як швидко зняти напругу з очей: прості та ефективні вправи

Фото: Як швидко зняти напругу та втому очей (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Очі від постійної роботи біля комп'ютера або за насичених днів втомлюються дуже швидко. І, здається, що цієї напруги позбутися дуже складно. Насправді є дуже прості вправи, які допоможуть полегшити стан.

Про це розповіла терапевт Марія Вороненко у своєму Telegram-каналі.

При інтенсивній роботі біля комп'ютера, особливо при поганому освітленні очі втомлюються дуже швидко. Відчувається дискомфорт та напруга. І щоб знову повернутись до роботи, потрібно зробити кілька простих вправ.

Кліпайте часто

Якщо відчуваєте дискомфорт із боку органів зору, починайте кліпати. Так ви активізуєте зволоження очей та зніміть роздратування. Кліпайте від 30 до 60 секунд, повторюйте цю вправу кожні 2-3 години під час підвищеного навантаження на очі.

Покрутіть очима

Виконуйте цю вправу протягом хвилини, як тільки відчули втому та напругу. Ця вправа розслаблює м'язи та може покращити гостроту зору. Просто опишіть поглядом великі кола у просторі – спочатку за стрілкою годинника, а потім – проти неї.

Пальмінг

Сядьте на стілець і випряміть спину. Зімкніть долоні та прикладіть їх до очей так, щоб світло крізь них не проникало. Не тисніть долонями на очі. Побудьте в темряві близько 5 хвилин і потім знову приступайте до роботи.

Розплющте очі широко

Спочатку щільно заплющіть очі та потримайте їх у такому положенні кілька хвилин, а потім широко розплющте очі.

До речі, раніше ми писали про те, як швидко позбутися сонливості та почати працювати.

А ще розповідали про те, до яких сумних наслідків може спричинити повну відмову від солі.

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