Как быстро снять напряжение с глаз: простые и эффективные упражнения

Глаза от постоянной работы возле компьютера или при насыщенных днях устают очень быстро. И, кажется, что от этого напряжения избавиться очень сложно. На самом деле есть очень простые упражнения, которые помогут облегчить состояние.

При интенсивной работе возле компьютера, особенно при плохом освещении, глаза устают очень быстро. Чувствуется дискомфорт и напряжение. И чтобы снова вернуться к работе, нужно сделать несколько простых упражнений.

Моргайте часто

Если чувствуете дискомфорт со стороны органов зрения, начинайте моргать. Так вы активизируете увлажнение глаз и снимите раздражение. Моргайте от 30 до 60 секунд, повторяйте это упражнение каждые 2-3 часа во время повышенной нагрузки на глаза.

Покрутите глазами

Выполняйте это упражнение на протяжении минуты, как только почувствовали усталость и напряжение. Это упражнение расслабляет мышцы и может улучшить остроту зрения. Просто опишите взглядом большие круги в пространстве - сначала по стрелке часов, а потом - против нее.

Пальминг

Сядьте на стул и выпрямите спину. Сомкните ладони и приложите их к глазам так, чтобы свет сквозь них не проникал. Не давите ладонями на глаза. Побудьте в полной темноте около 5 минут и потом снова приступайте к работе.

Откройте глаза широко

Сначала плотно закройте глаза и подержите их в таком положении несколько минут, а потом широко раскройте глаза.