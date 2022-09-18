ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как быстро снять напряжение с глаз: простые и эффективные упражнения

Новина українською →
Воскресенье 18 сентября 2022 15:10
Как быстро снять напряжение с глаз: простые и эффективные упражнения Фото: Как быстро снять напряжение и усталость глаз (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Глаза от постоянной работы возле компьютера или при насыщенных днях устают очень быстро. И, кажется, что от этого напряжения избавиться очень сложно. На самом деле есть очень простые упражнения, которые помогут облегчить состояние.

Об этом рассказала терапевт Мария Вороненко в своем Telegram-канале.

При интенсивной работе возле компьютера, особенно при плохом освещении, глаза устают очень быстро. Чувствуется дискомфорт и напряжение. И чтобы снова вернуться к работе, нужно сделать несколько простых упражнений.

Моргайте часто

Если чувствуете дискомфорт со стороны органов зрения, начинайте моргать. Так вы активизируете увлажнение глаз и снимите раздражение. Моргайте от 30 до 60 секунд, повторяйте это упражнение каждые 2-3 часа во время повышенной нагрузки на глаза.

Покрутите глазами

Выполняйте это упражнение на протяжении минуты, как только почувствовали усталость и напряжение. Это упражнение расслабляет мышцы и может улучшить остроту зрения. Просто опишите взглядом большие круги в пространстве - сначала по стрелке часов, а потом - против нее.

Пальминг

Сядьте на стул и выпрямите спину. Сомкните ладони и приложите их к глазам так, чтобы свет сквозь них не проникал. Не давите ладонями на глаза. Побудьте в полной темноте около 5 минут и потом снова приступайте к работе.

Откройте глаза широко

Сначала плотно закройте глаза и подержите их в таком положении несколько минут, а потом широко раскройте глаза.

Кстати, ранее мы писали о том, как быстро избавиться от сонливости и начать работать.

А еще рассказывали о том, к каким печальным последствиям может привести полный отказ от соли.

Читайте РБК-Украина в Google News
глаза Советы врача
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь