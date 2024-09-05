"Бувають дні, коли особливо тяжко": Зеленська зробила емоційну заяву

Заява Зеленської

У публікації пані Олена зізналася що навіть у час важкої оборони наступають дні, які особливо важко пережити. Вона підкреслила, що саме цього і прагне агресор - завдати болю.

"Навіть під час важкої оборони бувають дні, коли особливо тяжко. Саме такі ці перші дні вересня. Львів, Кривий Ріг, Полтава, Суми… Цього й хоче російський нападник - завдати болю", - написала обраниця українського президента.

"Але йому ніколи не вдасться завдати нам ще й відчаю та безнадії - доки ми разом, доки допомагаємо одне одному, стежимо за власним ментальним станом і підтримуємо його в інших, доки нам не байдуже", - додала вона.

Кадри руйнувань (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді закликала українців бути об'єднаними, дбати про власний ментальний стан, берегти одне одного і бути добрішими - за наявності таких умов перемога настане значно швидше.

"Бережімо одне одного й себе. Будьмо добрішими та чуйнішими до тих, хто поряд, до своїх. Бо перемога не тільки в стійкості, а й у людяності. Ми людяні. Ми переможемо", - зауважила вона.

Окрім того, Зеленська показала жахливі кадри руйнувань внаслідок російської тиранії. На опублікованих фото можна побачити зруйновані будинки Львівщини та інших українських міст.

Зеленська висловилася про російську агресію (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, днями російські окупанти обстріляли Полтаву, внаслідок чого обірвалося життя близько 50 мешканців України.

У середу, 4 вересня, загарбники здійснили масовану ракетну атаку по Львівщині та іншим українським містам. Черговий акт терору також призвів до смертей, поранень, пошкоджених будівель та життів.