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Зеленський відреагував на удари по Львову та Кривому Рогу

Львів, Середа 04 вересня 2024 09:17
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Зеленський відреагував на удари по Львову та Кривому Рогу Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Львова та Кривого Рогу в ніч на 4 вересня. Він наголосив, що російський терор потрібно зупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

Він зазначив, що у Львові внаслідок атаки загинуло п'ять осіб. Серед жертв 14-річна дівчинка.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади", - написав глава держави.

Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали п'ять людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури.

"На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога", - додав президент.

Зеленський наголосив, що кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя.

"І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - заявив президент України.

Фото: Зеленський показав фото наслідків ударів по Львову (t.me/V_Zelenskiy_official)

Що відомо про нічну атаку

Росія в ніч проти 4 вересня атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти підіймали у небо літаки Ту-22М3 та МіГ-31К, крім того, росіяни запускали "Шахеди".

У Львові було влучання, були атаковані два райони міста. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, розбір завалів ще триває. Більшість пошкоджених будинків - це історична спадщина.

Станом на 9:20 відомо про сімох загиблих у Львові, серед них троє дітей. Ще понад 35 людей постраждали. Детальніше про наслідки удару по Львову - у матеріалі РБК-Україна.

Також росіяни вдарили по місту Кривий Ріг. Там пошкоджено готель, зруйновано з першого по п'ятий поверхи. Постраждали п'ять осіб.

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