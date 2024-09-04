Зеленський відреагував на удари по Львову та Кривому Рогу

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Львова та Кривого Рогу в ніч на 4 вересня. Він наголосив, що російський терор потрібно зупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

"І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - заявив президент України.

Зеленський наголосив, що кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя.

"На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога", - додав президент.

Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали п'ять людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади", - написав глава держави.

Він зазначив, що у Львові внаслідок атаки загинуло п'ять осіб. Серед жертв 14-річна дівчинка.

Що відомо про нічну атаку

Росія в ніч проти 4 вересня атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти підіймали у небо літаки Ту-22М3 та МіГ-31К, крім того, росіяни запускали "Шахеди".

У Львові було влучання, були атаковані два райони міста. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, розбір завалів ще триває. Більшість пошкоджених будинків - це історична спадщина.

Станом на 9:20 відомо про сімох загиблих у Львові, серед них троє дітей. Ще понад 35 людей постраждали. Детальніше про наслідки удару по Львову - у матеріалі РБК-Україна.

Також росіяни вдарили по місту Кривий Ріг. Там пошкоджено готель, зруйновано з першого по п'ятий поверхи. Постраждали п'ять осіб.

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