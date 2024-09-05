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"Бывают дни, когда особенно тяжело": Зеленская сделала эмоциональное заявление

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Любовь Блажко

В первые дни сентября страна-оккупант Россия совершила массированные ракетные атаки по нашей стране. Под обстрелами оказались разные города, известно о десятках погибших и сотнях раненых. На фоне трагических событий первая леди Елена Зеленская сделала эмоциональное заявление.

Что написала супруга Владимира Зеленского на своей странице в Instagram, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Заявление Зеленской

В публикации госпожа Елена призналась, что даже во время тяжелой обороны наступают дни, которые особенно трудно пережить. Она подчеркнула, что именно этого и добивается агрессор - причинить боль.

"Даже во время тяжелой обороны бывают дни, когда особенно тяжело. Именно такие первые дни сентября. Львов, Кривой Рог, Полтава, Сумы… Этого и хочет российский нападающий - причинить боль", - написала избранница украинского президента.

Кадры разрушений (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди призвала украинцев быть объединенными, заботиться о собственном ментальном состоянии, беречь друг друга и быть добрее - при наличии таких условий победа наступит гораздо быстрее.

"Но ему никогда не удастся нанести нам еще и отчаяния и безнадежности - пока мы вместе, пока помогаем друг другу, следим за собственным ментальным состоянием и поддерживаем его в других, пока нам не безразлично. Бережем друг друга и себя. Будем добрее и отзывчивее к нам. тех, кто рядом, к своим. Победа не только в стойкости, но и в человечности. Мы человечны. Мы победим", - написала она.

Кроме того, Зеленская показала ужасающие кадры разрушений в результате российской тирании. На опубликованных фото можно увидеть разрушенные дома Львовской области и других украинских городов.

Зеленская высказалась о российской агрессии (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, на днях российские оккупанты обстреляли Полтаву, в результате чего оборвалась жизнь около 50 жителей Украины.

В среду, 4 сентября. захватчики совершили массированную ракетную атаку по Львовщине и другим украинским городам. Очередной акт террора также привел к смертям, ранениям, поврежденным зданиям и жизням.

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