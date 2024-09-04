ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Так виглядає пекло на землі": Єфросиніна емоційно відреагувала на ракетний обстріл Львова

Середа 04 вересня 2024 15:32
UA EN RU
"Так виглядає пекло на землі": Єфросиніна емоційно відреагувала на ракетний обстріл Львова Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилася в мережі своїми думками після ракетних атак на Львів та інші українські міста, які трапилися одна за одною за останні кілька днів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт ведучої.

"Змінюються лише назви міст, де щодня відбуваються ракетні атаки. Здається, саме так виглядає пекло на землі. Мої руки вже почали тремтіти, коли відкриваю новини... Скільки постраждалих? Скільки людей загинуло? Читаю. Сльози душать, усі можливі техніки опанування себе не працюють", - відзначила знаменитість.

Також вона поділилася емоційним діалогом із подругою про найбільший страх усіх українців.

"Вчора я запитала подругу, чого вона зараз найбільше боїться. "Що ми завтра не прокинемося. Що ми помремо" - відповіла вона. Відганяю цю думку - ну це вона перебільшує. Ну це її особливість така - пояснюю собі", - продовжила Єфросиніна.

&quot;Так виглядає пекло на землі&quot;: Єфросиніна емоційно відреагувала на ракетний обстріл ЛьвоваМаша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак і сама телеведуча зізнається собі, що в неї теж є такий страх, навіть незважаючи на те, що вона реагує на тривоги і ховається між двома стінами.

Також Маша Єфросиніна поділилася своїми відчуттями після прочитання новин про загибель дітей.

"Фізично боляче уявляти, як учора хлопчина зібрав рюкзак до школи і вже ніколи до неї не піде. Як одна маленька квіточка послухала на ніч казочку, і не прокинулася - ми всі бачили цей страшний кадр", - написала телезірка. У публікації вона також прикріпила страшні кадри наслідків останніх атак.

Ведуча у своєму пості закликала всіх не забувати про людяність, а також, на відміну від представників країни-агресора, не брати до вважати вбивство способом досягнення будь-яких цілей.

"Я дуже хочу, щоб у цій жалобі і горі ми не втратили своє людське обличчя. Щоб загиблі не ставали для нас цифрами, не перетворювалися на повідомлення в паблику новин, які ми відзначаємо сумним смайликом з однією сльозою... і перегортаємо далі. Не ставали лише рядками мертвого тексту на сайті", - підкреслила Марія.

&quot;Так виглядає пекло на землі&quot;: Єфросиніна емоційно відреагувала на ракетний обстріл ЛьвоваЄфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Єфросиніна висловилася про розлуку з чоловіком-військовим.

Також читайте, як Притула "підколов" Єфросинину і чому вона різко відповіла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мария Ефросинина Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)