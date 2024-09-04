"Так виглядає пекло на землі": Єфросиніна емоційно відреагувала на ракетний обстріл Львова

Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилася в мережі своїми думками після ракетних атак на Львів та інші українські міста, які трапилися одна за одною за останні кілька днів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -акаунт ведучої.

"Змінюються лише назви міст, де щодня відбуваються ракетні атаки. Здається, саме так виглядає пекло на землі. Мої руки вже почали тремтіти, коли відкриваю новини... Скільки постраждалих? Скільки людей загинуло? Читаю. Сльози душать, усі можливі техніки опанування себе не працюють", - відзначила знаменитість.

Також вона поділилася емоційним діалогом із подругою про найбільший страх усіх українців.

"Вчора я запитала подругу, чого вона зараз найбільше боїться. "Що ми завтра не прокинемося. Що ми помремо" - відповіла вона. Відганяю цю думку - ну це вона перебільшує. Ну це її особливість така - пояснюю собі", - продовжила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак і сама телеведуча зізнається собі, що в неї теж є такий страх, навіть незважаючи на те, що вона реагує на тривоги і ховається між двома стінами.

Також Маша Єфросиніна поділилася своїми відчуттями після прочитання новин про загибель дітей.

"Фізично боляче уявляти, як учора хлопчина зібрав рюкзак до школи і вже ніколи до неї не піде. Як одна маленька квіточка послухала на ніч казочку, і не прокинулася - ми всі бачили цей страшний кадр", - написала телезірка. У публікації вона також прикріпила страшні кадри наслідків останніх атак.

Ведуча у своєму пості закликала всіх не забувати про людяність, а також, на відміну від представників країни-агресора, не брати до вважати вбивство способом досягнення будь-яких цілей.

"Я дуже хочу, щоб у цій жалобі і горі ми не втратили своє людське обличчя. Щоб загиблі не ставали для нас цифрами, не перетворювалися на повідомлення в паблику новин, які ми відзначаємо сумним смайликом з однією сльозою... і перегортаємо далі. Не ставали лише рядками мертвого тексту на сайті", - підкреслила Марія.

Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)