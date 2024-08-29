29 серпня - День пам'яті захисників України. Як зірки вшанували полеглих Героїв

29 серпня в Україні - День вшанування пам'яті захисників, які віддали своє життя за нашу незалежність.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як українські знаменитості вшанували пам'ять полеглих Героїв та що показали у своїх соцмережах.

Світлана Тарабарова

"29-е серпня для мене довгий час було пов’язане із тим страшним 14-им роком, соняшниками в диму та невимовним болем, коли просто хочеться вити, але ти безсильна щось виправити... На жаль, то був тільки початок і зараз вже майже кожну родину торкнулось горе", - написала співачка.

"День пам’яті зараз кожен день. Кожен день мрію зупинити цей страшний лічильник. І щоб більше ніколи моя країна не втрачала найкращих..." - додала вона.

Наталка Карпа

"Сьогодні день смутку та скорботи… День, коли ми вшановує наших полеглих героїв… Можна багато писати про незламність, але коли проїжджаю марсовим полем у Львові і бачу сотні… тисячі стягів над могилами героїв і знаю, їх вбили… ті хто прийшов забирати чуже, не можу не плакати… Згадайте сьогодні тих, хто віддав за нас та країну - життя! Світла їм пам’ять!" - йдеться у пості виконавиці.

Кадри з поста Наталки Карпи (Фото: instagram.com/natalkakarpa)

Марія Бурмака

"Сьогодні день пам‘яті захисників України. День Іловайська. І я хотіла би аби ми згадали Євгена Харченка. Він похований на кладовищі у Бортничах. Однокласник мого брата Гриші, 1987 року народження. Загинув 29.08.14 року, відходив з Іловайська. І не просто загинув - він прикривав собою, своїм вогнем колонну, яка виходила звідти, вивозив поранених, він відстрілювся з пожежноі машини", - розповіла зірка.

"Тепер на цьому кладовищі, зовсім недалеко похований і мій брат Святослав. Раніше в радянські часи центральна вулиця в Бортничах називалась вулиця Леніна. Від 2014-го - це вулиця Жені Харченка. Вічна пам'ять всім полеглим у цій війні, яка вже триває десять років", - також висловилася вона про пам'ятний День.

Фото, яким поділилася Бурмака (Фото: instagram.com/mariaburmaka)

Раміна

"Сьогодні День пам'яті загиблих захисників та захисниць України. На фото люди, чиї інтервʼю ви бачили на моєму каналі. Холм, Чека, Фарш, Арей, Лисий, Тічер, Кос. Тут на фото лише ті, хто давав інтерв'ю. А скільки ще тих, хто не встиг", - написала інтерв'юерка.

Кадри, якими поділилася Раміна (Фото: instagram.com/raminalalala)

Святослав Вакарчук

"Тисячі наших братів і сестер, наших синів і дочок віддали свої життя захищаючи майбутнє України, і наближаючи Той День. Вічна пам’ять і вічна слава Героям!" - написав лідер "Океан Ельзи" та оприлюднив ролик, у якому виконав пісню "Той день".

Джамала

"День пам'яті захисників, які загинули за свободу і незалежність України. Пам’ятаємо кожного та кожну, шануємо пам’ять наших героїв. Ніколи не забудемо", - вшанувала артистка пам'ять наших захисників.

Публікація Джамали (Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa)

Надя Дорофєєва

"Вшануймо кожного та кожну, хто віддав життя за нашу країну", - зазначила співачка у своїх соцмережах.

Коментар Дорофєєвої (Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva)

Маша Єфросиніна

Ведуча зробила репост посте, де також згадується про загиблих воїнів України.

"Пам’ятаймо, якою ціною нам дається свобода. Будьмо гідними їхнього подвигу!" - підкреслила Марія.

Скриншоти з Instagram ведучої (instagram.com/mashaefrosinina)