Був "за мир". Співак з України отримав російське громадянство: про кого мова

Артист Олександр Ревва, який народився в Донецьку та не підтримав агресію Кремля на початку повномасштабної війни, отримав російське громадянство. Мати співака казала, що він "поза політикою", але нині все змінилося.

Що відомо про Ревву та як він коментував тему війни, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Ревва отримав паспорт РФ

Так, росЗМі "вибухнули" новинами що артист, відомий також як Артур Пірожков, міг отримати громадянство у "спрощеному порядку". А інформацію про його новий паспорт знайшли в "реєстрі індивідуальних підприємців".

"Згідно з цими даними, Ревва зареєстрований у місті Істра Московської області. Колишній резидент Comedy Club Олександр Ревва - уродженець Донецька, він мав право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку", - йдеться в ЗМІ країни-агресора.

Також Ревві нагадали, що на початку повномасштабної війни РФ проти України він на якийсь час виїжджав до Іспанії. Але потім він повернувся до Москви.

Що Ревва казав про війну (фото: facebook.com/aleksandrrevvaofficial)

Хто такий Олександр Ревва і що він каже про війну

Олександр Ревва - шоумен, співак і телеведучий, уродженець Донецька. Широку популярність здобув як артист з "КВК" та один з ключових учасників комедійного проекту Comedy Club. Потім він розпочав сольну кар’єру в музиці під сценічним ім’ям Артур Пірожков. Також він знімався в комедіях, озвучував мультфільми та вів телевізійні шоу.

Після 2014 року відмовлявся виступати в окупованому Донецьку, через що навіть сварився з рідним батьком. Олександр нібито не хотів туди їхати, аби потім йому не заборонили виступати в Україні. Мати Ревви стверджувала, що її син "поза політикою", та намагалася виправдати його перед росЗМІ.

"Нічого не знаю, сама нервуюсь. Він не зрадник! Що тільки про нього не говорять, але він не такий. Хлопець поза політикою. Він співає, радує людей, усі його люблять, усі дзвонять і питають: "Ну як же так, чому він не виступає?". Але сама я з ним не розмовляла. Ніколи його не турбую", - заявляла вона.

Де зараз Ревва (фото: facebook.com/aleksandrrevvaofficial)

В лютому 2022 року Ревва зробив допис, в якому намагався висловити свою позицію "за мир".

"Прошу! Зупиніть війну Подумайте про старих і дітей!" - писав він.

Допис Ревви про війну (скріншот)

Втім, на цьому його публічна демонстрація думок щодо війни закінчилася. Згодом він продовжив виступати в РФ й не засудив дії Путіна.

У 2023 році співак Саша Чемеров висловився про Ревву й розповів, що писав йому на тлі війни.

"На жаль, він під*рас… Там перемагають гроші і людська тупість… Я йому писав, коли в моєму рідному Чернігові сталися жахливі прильоти, відео надсилав, де розірвані люди лежали на дорозі. Кажу: "Чого ти мовчиш, ск*тина, скажи що-небудь". Але він навіть мені не зателефонував, - зазначив артист.