Был "за мир". Певец из Украины получил российское гражданство: о ком речь

Артист Александр Ревва, который родился в Донецке и не поддержал агрессию Кремля в начале полномасштабной войны, получил российское гражданство. Мать певца говорила, что он "вне политики", но сейчас все изменилось.

Что известно о Ревве и как он комментировал тему войны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ревва получил паспорт РФ

Так, росСМИ "взорвались" новостями что артист, известный также как Артур Пирожков, мог получить гражданство в "упрощенном порядке". А информацию о его новом паспорте нашли в "реестре индивидуальных предпринимателей".

"Согласно этим данным, Ревва зарегистрирован в городе Истра Московской области. Бывший резидент Comedy Club Александр Ревва - уроженец Донецка, он имел право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке", - говорится в СМИ страны-агрессора.

Также Ревве напомнили, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины он на какое-то время выезжал в Испанию. Но потом он вернулся в Москву.

Что Ревва говорил о войне (фото: facebook.com/aleksandrrevvaofficial)

Кто такой Александр Ревва и что он говорит о войне

Александр Ревва - шоумен, певец и телеведущий, уроженец Донецка. Широкую известность получил как артист из "КВН" и один из ключевых участников комедийного проекта Comedy Club. Затем он начал сольную карьеру в музыке под сценическим именем Артур Пирожков. Также он снимался в комедиях, озвучивал мультфильмы и вел телевизионные шоу.

После 2014 года отказывался выступать в оккупированном Донецке, из-за чего даже ссорился с родным отцом. Александр якобы не хотел туда ехать, чтобы потом ему не запретили выступать в Украине. Мать Реввы утверждала, что ее сын "вне политики", и пыталась оправдать его перед росСМИ.

"Ничего не знаю, сама нервничаю. Он не предатель! Что только о нем не говорят, но он не такой. Парень вне политики. Он поет, радует людей, все его любят, все звонят и спрашивают: "Ну как же так, почему он не выступает?". Но сама я с ним не разговаривала. Никогда его не беспокою", - заявляла она.

Где сейчас Ревва (фото: facebook.com/aleksandrrevvaofficial)

В феврале 2022 года Ревва сделал пост, в котором пытался выразить свою позицию "за мир".

"Прошу! Остановите войну Подумайте о стариках и детях!" - писал он.

Пост Реввы о войне (скриншот)

Впрочем, на этом его публичная демонстрация мыслей о войне закончилась. Впоследствии он продолжил выступать в РФ и не осудил действия Путина.

В 2023 году певец Саша Чемеров высказался о Ревве и рассказал, что писал ему на фоне войны.

"К сожалению, он пид*рас... Там побеждают деньги и человеческая тупость... Я ему писал, когда в моем родном Чернигове произошли ужасные прилеты, видео присылал, где разорванные люди лежали на дороге. Говорю: "Чего ты молчишь, ск*тина, скажи что-нибудь". Но он даже мне не позвонил, - отметил артист.