Буцики з бринзою та салом: старовинний рецепт ситної української закуски з відео

Що потрібно для буциків

Для того, щоб приготувати українські буцики, знадобляться ці продукти:

борошно - 600 г;

молоко - 250 мл;

яйця - 2 шт.;

бринза - 3-4 ст. л.

масло - 60 г;

сало - 50-70 г;

цибуля - 1 шт.;

сода - 1/2 ч. л.;

оцет - 2-3 ст. л.;

олія - 1/2 ст. л.;

сіль - 1 ч. л.;

солодка паприка - 1/2 ч. л.;

перець - до смаку.

Як готувати буцики з салом і бринзою

Щоб зробити буцики, молоко потрібно підігріти до кімнатної температури. Борошно просійте в глибоку миску та всипте сіль.

Соду необхідно погасити оцтом. Ретельно перемішати суміш, а потім влейте в борошно. Яйця потрібно злегка збити, після чого влити в миску з інгредієнтами для тіста.

Щоб масло краще перемішувалося з борошном, його потрібно підігріти до розм'якшення. Додайте масло разом з молоком до сухих інгредієнтів і замішайте тісто - на це потрібно всього декілька хвилин.

Готове тісто для буциків має бути доволі м'яким та еластичним.

Тісто для буциків (скриншот / Закарпатська Господиня)

Присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто на пласт завтовшки 2-3 мм.

Розкачайте тісто на тонкий пласт (скриншот / Закарпатська Господиня)

Наріжте тісто на квадратики або трикутнички невеликого розміру. Кожну фігуру потрібно скласти навпіл.

Як зліпити буцики (скриншот / Закарпатська Господиня)

В велику каструлю налийте воду, доведіть її до кипіння, а потім відваріть буцики. Щоб галушки не прилипали до посуду, у воду потрібно влити олію.

Після спливання буцики треба проварити протягом 2-3 хвилин. Сало наріжте на шматочки та обсмажте до скоринки, додавши паприку та перець. Цибулю почистьте, наріжте на кубики та обсмажити до розм'якшення зі шкварками.

Відварені буцики розкладіть по тарілках та присипте бринзою і шкварками з цибулею.