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Буцики с брынзой и салом: старинный рецепт сытной украинской закуски с видео

Буцики с брынзой и салом - украинское блюдо (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Буцики - это старинное украинское блюдо с клецками, преимущественно плоскими. Клецки отваривают, а затем поливают медом или сметаной - или же добавляют шкварки и брынзу.

О том, как готовить буцики с салом и брынзой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для буциков

Для того чтобы приготовить украинские буцики, понадобятся эти продукты:

  • мука - 600 г;
  • молоко - 250 мл;
  • яйца - 2 шт.;
  • брынза - 3-4 ст. л.
  • сливочное масло - 60 г;
  • сало - 50-70 г;
  • лук - 1 шт.;
  • сода - 1/2 ч. л.;
  • уксус - 2-3 ст. л.;
  • растительное масло - 1/2 ст. л.;
  • соль - 1 ч. л.;
  • сладкая паприка - 1/2 ч. л.;
  • перец - по вкусу.

Как готовить буцики с салом и брынзой

Чтобы сделать буцики, молоко нужно подогреть до комнатной температуры. Муку просейте в глубокую миску и всыпьте соль.

Соду необходимо погасить уксусом. Тщательно перемешайте смесь, а затем влейте в муку. Яйца нужно немного взбить, после чего влить в миску с ингредиентами для теста.

Чтобы сливочное масло лучше перемешивалось с мукой, его нужно подогреть до размягчения. Добавьте масло вместе с молоком к сухим ингредиентам и замешайте тесто - на это нужно всего несколько минут.

Готовое тесто для буциков должно быть достаточно мягким и эластичным.

Тесто для буциков (скриншот / Закарпатська Господиня)

Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на пласт толщиной 2-3 мм.

Раскатайте тесто на тонкий пласт (скриншот / Закарпатська Господиня)

Нарежьте тесто на квадратики или треугольнички небольшого размера. Каждую фигуру нужно сложить пополам.

Как слепить буцики  (скриншот / Закарпатська Господиня)

В большую кастрюлю налейте воду, доведите ее до кипения, а затем отварите буцики. Чтобы клецки не прилипали к посуде, в воду нужно влить растительное масло.

После всплытия буцики нужно проварить в течение 2-3 минут. Сало нарежьте на кусочки и обжарьте до корочки, добавив паприку и перец. Лук почистьте, нарежьте на кубики и обжарьте до размягчения со шкварками.

Отварные буцики разложите по тарелкам и присыпьте брынзой и шкварками с луком.

 

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