Буцики с брынзой и салом: старинный рецепт сытной украинской закуски с видео

Буцики - это старинное украинское блюдо с клецками, преимущественно плоскими. Клецки отваривают, а затем поливают медом или сметаной - или же добавляют шкварки и брынзу.
О том, как готовить буцики с салом и брынзой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Для того чтобы приготовить украинские буцики, понадобятся эти продукты:
Чтобы сделать буцики, молоко нужно подогреть до комнатной температуры. Муку просейте в глубокую миску и всыпьте соль.
Соду необходимо погасить уксусом. Тщательно перемешайте смесь, а затем влейте в муку. Яйца нужно немного взбить, после чего влить в миску с ингредиентами для теста.
Чтобы сливочное масло лучше перемешивалось с мукой, его нужно подогреть до размягчения. Добавьте масло вместе с молоком к сухим ингредиентам и замешайте тесто - на это нужно всего несколько минут.
Готовое тесто для буциков должно быть достаточно мягким и эластичным.
Тесто для буциков (скриншот / Закарпатська Господиня)
Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на пласт толщиной 2-3 мм.
Раскатайте тесто на тонкий пласт (скриншот / Закарпатська Господиня)
Нарежьте тесто на квадратики или треугольнички небольшого размера. Каждую фигуру нужно сложить пополам.
Как слепить буцики (скриншот / Закарпатська Господиня)
В большую кастрюлю налейте воду, доведите ее до кипения, а затем отварите буцики. Чтобы клецки не прилипали к посуде, в воду нужно влить растительное масло.
После всплытия буцики нужно проварить в течение 2-3 минут. Сало нарежьте на кусочки и обжарьте до корочки, добавив паприку и перец. Лук почистьте, нарежьте на кубики и обжарьте до размягчения со шкварками.
Отварные буцики разложите по тарелкам и присыпьте брынзой и шкварками с луком.
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