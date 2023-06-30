Бутерброди бувають корисними! Ось три головних правила приготування

Чому бутерброди вважають шкідливими

Перш за все, білий хліб містить багато солі. У 100 грамах хліба міститься приблизно п’ята частина денної норми солі. А вживання великої кількості солі створює ризик захворіти на серцево-судинні хвороби.

У хліба також високий глікемічний індекс, тобто батон стрімко піднімає рівень цукру в крові. Проте через дію інсуліну рівень цукру швидко падає і людина знову стає голодною.

У ковбасі також багато солі та нітратів. Їх додають, щоб ковбасам була рожевою, а бензпірен потрапляє у продукт при копченні. Він надає ковбасі характерного запаху і канцерогенних властивостей.

Як приготувати корисний бутерброд

Білий хліб можна замінити на темний із висівками. Найкращий варіант - цілозерновий хліб без доданих цукрів і з борошна грубого помолу. Він містить більше клітковини, вітамінів, заліза та магнію.

Зазвичай бутерброд роблять з ковбасою, сосисками або іншим процесованим м’ясом. Однак, варто знати, що глибоко оброблене м’ясо корисним не буває.

Такі продукти містять багато солі та хімічні компоненти, які при перетравленні набувають канцерогенних властивостей

Тому замість бекону можна додати печене м’ясо птиці, хумус, печінковий паштет, тунець, оселедець або гриби.

Третій компонент класичного бутерброда - вершкове масло. Якщо споживати його в міру - в цьому немає нічого поганого. Однак, мова йде саме про якісне масло, а не маргарин або спред.

До того надто захоплюватися маслом також не варто, адже воно містить багато насичених жирів. Як намазку можна використовувати кисломолочний сир із зеленню, овочеві або грибні паштети.

Фахівці кажуть, що від бутербродів відмовлятись не варто, потрібно просто зробити їх корисними.