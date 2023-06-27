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5 корисних та швидких обідів, які можна взяти з собою на роботу

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Вівторок 27 червня 2023 20:01
5 корисних та швидких обідів, які можна взяти з собою на роботу Що приготувати, щоб взяти з собою на роботу (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто протягом робочого дня немає можливості вийти з офісу і нормально пообідати. Щоб не їсти бутерброди з ковбасою, можна заздалегідь приготувати смачні та корисні страви.

Рецепти смачних та легких у приготуванні обідів - читайте на Styler нижче.

Сендвіч із сиром та авокадо

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • 2 шматочки цільнозернового хліба
  • кисломолочний сир - 2 ч. л.
  • половинка авокадо
  • сіль
  • в'ялені томати
  • листя шпинату

Спосіб приготування

Необхідно змастити обидва шматочки хліба сиром. Далі трохи посоліть, очистіть авокадо від шкірки та розріжте ножем навпіл до кісточки. Вставте у кісточку лезо ножа і поверніть, видаляючи її.

Якщо авокадо дуже стигле - можна розім'яти його виделкою прямо у шкірці, а потім намазати на хліб. Якщо м'якоть ще щільна - відокремте шкірку, поріжте фрукт на невеликі частинки і покладіть їх на сендвіч. Додайте в'ялені томати та листочки шпинату.

5 корисних та швидких обідів, які можна взяти з собою на роботуСендвіч із сиром та авокадо

Млинці із зеленою цибулею

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне - 3/4 склянки
  • Рисове борошно - 1/4 склянки
  • Холодна вода - 3/4 склянки
  • Цибуля зелена - 5 шт.
  • Сіль - до свого смаку
  • Перець чорний мелений - за смаком
  • Олія соняшникова

Легкий спосіб приготування

Добре помийте цибулю та наріжте зелену частину на шматки. Білу частину цибулі використовуйте в подрібненому вигляді для подачі.

У глибокій мисці змішайте все борошно та холодну воду. Додавайте воду поступово та розмішуйте, поки суміш не набуде бажаної консистенції.

Після цього додайте у тісто зелену цибулю, трошки присоліть та приперчіть на свій смак.

У велику сковороду для млинців додайте олію та половину тіста. Готуйте з одного боку до золотистої скоринки. Переверніть і обсмажте іншу сторону.

Готовий млинець перекладіть на тарілку. У сковороду влийте тісто, що залишилося.

5 корисних та швидких обідів, які можна взяти з собою на роботу

Млинці із зеленою цибулею (mlynci.com)

Котлети з рибних консервів

Основні інгредієнти:

  • Консерви рибні - 180 г.
  • Яйця курячі - 5 шт.
  • Картопля - 3 шт.
  • Цибуля - 3 шт.
  • Манна крупа - 120 г.
  • Олія соняшникова - 150 г.
  • Сіль - за смаком
  • Перець чорний мелений

Рибні консерви розімніть виделкою. Цибулю і картоплю очистьте, помийте і натріть на дрібній тертці. Додайте яйця, манну крупу, сіль, перець і добре перемішайте. Дайте трохи настоятися (5-7 хвилин).

Далі розігрійте сковорідку з олією і викладіть ложкою масу, як на оладки, і смажте з обох боків до рум’яної скоринки.

5 корисних та швидких обідів, які можна взяти з собою на роботу

Котлети з рибних консервів (freepik)

Гарячі бутерброди з омлетом, сиром і шинкою

Інгредієнти:

  • Французький багет
  • Яйця курячі - 2 шт.
  • Молоко - 20 мл.
  • Масло вершкове - 60 г.
  • Сир твердий - 40 г.
  • Шинка - 160 г.
  • Сіль - за смаком.
  • Перець чорний мелений

Легкий спосіб приготування

Яйця збийте з сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Нагрійте сковороду, змастіть маслом і вилийте в неї яєчну суміш. Смажте з одного боку, щоб омлет схопився і вимкніть вогонь.

Сир і шинку наріжте соломкою. Омлет перекладіть на обробну дошку і наріжте неширокими смужками.

Багет розріжте вздовж навпіл, але не до кінця. Розкрийте його і виберіть частину м’якуша. Змастіть всередині вершковим маслом.

На нижню частину багета викладіть шматочки сиру, зверху покладіть омлет, а на нього шинку. Накрийте другою половиною багета і загорніть його у фольгу. Запікайте 10 хвилин при температурі 180°C.

5 корисних та швидких обідів, які можна взяти з собою на роботуГарячі бутерброди з омлетом, сиром і шинкою (freepik)

Спагеті з фрикадельками

Підготуйте такі інгредієнти:

  • Цибуля - 1 шт.
  • Яловичий фарш - 500 г.
  • Помідори - 2 шт.
  • Томатна паста - 2 ч. л.
  • Спагеті - 400 г.
  • Куряче яйце - 1 шт.
  • Пшеничне борошно - 2 ст. л.

Спагеті необхідно покласти в киплячу воду і відварити до готовності. Для фрикадельок порізати дрібно цибулю і змішати з фаршем і яйцем. Додати сіль і перець, сформуйте фрикадельки і обваляйте в борошні.

На сковорідку необхідно налити олію та злегка обсмажити фрикадельки. Нарізати кубиками помідори і тушкувати з фрикадельками. Томатну пасту злегка розбавити водою і додати до фрикадельок. У соус додати трави і спеції до свого смаку. У відварені спагеті додайте фрикадельки в соусі.

5 корисних та швидких обідів, які можна взяти з собою на роботуСпагеті з фрикадельками (freepik)

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