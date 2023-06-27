5 корисних та швидких обідів, які можна взяти з собою на роботу
Часто протягом робочого дня немає можливості вийти з офісу і нормально пообідати. Щоб не їсти бутерброди з ковбасою, можна заздалегідь приготувати смачні та корисні страви.
Рецепти смачних та легких у приготуванні обідів - читайте на Styler нижче.
Сендвіч із сиром та авокадо
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- 2 шматочки цільнозернового хліба
- кисломолочний сир - 2 ч. л.
- половинка авокадо
- сіль
- в'ялені томати
- листя шпинату
Спосіб приготування
Необхідно змастити обидва шматочки хліба сиром. Далі трохи посоліть, очистіть авокадо від шкірки та розріжте ножем навпіл до кісточки. Вставте у кісточку лезо ножа і поверніть, видаляючи її.
Якщо авокадо дуже стигле - можна розім'яти його виделкою прямо у шкірці, а потім намазати на хліб. Якщо м'якоть ще щільна - відокремте шкірку, поріжте фрукт на невеликі частинки і покладіть їх на сендвіч. Додайте в'ялені томати та листочки шпинату.
Сендвіч із сиром та авокадо
Млинці із зеленою цибулею
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне - 3/4 склянки
- Рисове борошно - 1/4 склянки
- Холодна вода - 3/4 склянки
- Цибуля зелена - 5 шт.
- Сіль - до свого смаку
- Перець чорний мелений - за смаком
- Олія соняшникова
Легкий спосіб приготування
Добре помийте цибулю та наріжте зелену частину на шматки. Білу частину цибулі використовуйте в подрібненому вигляді для подачі.
У глибокій мисці змішайте все борошно та холодну воду. Додавайте воду поступово та розмішуйте, поки суміш не набуде бажаної консистенції.
Після цього додайте у тісто зелену цибулю, трошки присоліть та приперчіть на свій смак.
У велику сковороду для млинців додайте олію та половину тіста. Готуйте з одного боку до золотистої скоринки. Переверніть і обсмажте іншу сторону.
Готовий млинець перекладіть на тарілку. У сковороду влийте тісто, що залишилося.
Млинці із зеленою цибулею (mlynci.com)
Котлети з рибних консервів
Основні інгредієнти:
- Консерви рибні - 180 г.
- Яйця курячі - 5 шт.
- Картопля - 3 шт.
- Цибуля - 3 шт.
- Манна крупа - 120 г.
- Олія соняшникова - 150 г.
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений
Рибні консерви розімніть виделкою. Цибулю і картоплю очистьте, помийте і натріть на дрібній тертці. Додайте яйця, манну крупу, сіль, перець і добре перемішайте. Дайте трохи настоятися (5-7 хвилин).
Далі розігрійте сковорідку з олією і викладіть ложкою масу, як на оладки, і смажте з обох боків до рум’яної скоринки.
Котлети з рибних консервів (freepik)
Гарячі бутерброди з омлетом, сиром і шинкою
Інгредієнти:
- Французький багет
- Яйця курячі - 2 шт.
- Молоко - 20 мл.
- Масло вершкове - 60 г.
- Сир твердий - 40 г.
- Шинка - 160 г.
- Сіль - за смаком.
- Перець чорний мелений
Легкий спосіб приготування
Яйця збийте з сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Нагрійте сковороду, змастіть маслом і вилийте в неї яєчну суміш. Смажте з одного боку, щоб омлет схопився і вимкніть вогонь.
Сир і шинку наріжте соломкою. Омлет перекладіть на обробну дошку і наріжте неширокими смужками.
Багет розріжте вздовж навпіл, але не до кінця. Розкрийте його і виберіть частину м’якуша. Змастіть всередині вершковим маслом.
На нижню частину багета викладіть шматочки сиру, зверху покладіть омлет, а на нього шинку. Накрийте другою половиною багета і загорніть його у фольгу. Запікайте 10 хвилин при температурі 180°C.
Гарячі бутерброди з омлетом, сиром і шинкою (freepik)
Спагеті з фрикадельками
Підготуйте такі інгредієнти:
- Цибуля - 1 шт.
- Яловичий фарш - 500 г.
- Помідори - 2 шт.
- Томатна паста - 2 ч. л.
- Спагеті - 400 г.
- Куряче яйце - 1 шт.
- Пшеничне борошно - 2 ст. л.
Спагеті необхідно покласти в киплячу воду і відварити до готовності. Для фрикадельок порізати дрібно цибулю і змішати з фаршем і яйцем. Додати сіль і перець, сформуйте фрикадельки і обваляйте в борошні.
На сковорідку необхідно налити олію та злегка обсмажити фрикадельки. Нарізати кубиками помідори і тушкувати з фрикадельками. Томатну пасту злегка розбавити водою і додати до фрикадельок. У соус додати трави і спеції до свого смаку. У відварені спагеті додайте фрикадельки в соусі.
Спагеті з фрикадельками (freepik)
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