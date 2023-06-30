Бутерброды бывают полезными! Вот три главных правила приготовления

Почему бутерброды считают вредными

Прежде всего, белый хлеб содержит много соли. В 100 г хлеба содержится примерно пятая часть дневной нормы соли. А употребление большого количества соли создает риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.

У хлеба также высокий гликемический индекс, то есть батон стремительно поднимает уровень сахара в крови. Однако из-за действия инсулина уровень сахара быстро падает и человек снова становится голодным.

В колбасе тоже много соли и нитратов. Их добавляют, чтобы колбасам была розовая, а бензпирен попадает в продукт при копчении. Он придает колбасе характерный запах и канцерогенные свойства.

Как приготовить полезный бутерброд

Белый хлеб можно заменить темным с отрубями. Лучший вариант - целозерновой хлеб без добавленных сахаров и из муки грубого помола. Он содержит больше клетчатки, витаминов, железа и магния.

Обычно бутерброд делают с колбасой, сосисками или другим процессируемым мясом. Однако следует знать, что глубоко обработанное мясо полезным не бывает.

Такие продукты содержат много соли и химические компоненты, которые при переваривании приобретают канцерогенные свойства.

Поэтому вместо бекона можно добавить печеное мясо птицы, хумус, печеночный паштет, тунец, сельдь или грибы.

Третий компонент классического бутерброда - сливочное масло. Если потреблять его в меру - в этом нет ничего плохого. Однако, речь идет именно о качественном масле, а не маргарине или спреде.

К тому же слишком увлекаться маслом также не стоит, ведь оно содержит много насыщенных жиров. В качестве намазки можно использовать кисломолочный сыр с зеленью, овощные или грибные паштеты.

Специалисты говорят, что от бутербродов отказываться не стоит, нужно просто сделать их полезными.