Його їсти не можна. Експерт пояснила, звідки на хлібі з'являються білі плями
Якщо на хлібі з'явилися білі плями, то це не пліснява, а картопляна хвороба. Вона пов'язана не з хлібом, а з картоплею.
Про такі зміни на хлібі розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурик.
Що відомо про картопляну хворобу
Ця хвороба провокується картопляною паличкою, яка потрапляє у зерно через ґрунт, а й із зерна у хліб.
Картопляна хвороба проявляється так, що м'яка частина хліба починає специфічно пахнути, як плоди, що гниють, або із запахом валеріанки і має неприємний смак. Тому це зараження ще називають "тягучкою".
Картопляна хвороба найбільше активна в теплу пору року.
Чи можна їсти хліб із картопляною хворобою?
Експерт зазначає, що якщо ви побачили на хлібі такі зміни – його категорично не можна. Також його не можна давати птахам та тваринам.
Як застерегти хліб від такої хвороби?
- Якщо ви печете хліб самостійно, перед тим, як класти його в хлібницю, обов'язково охолоджуйте його.
- Зберігайте хліб у сухому та прохолодному місці, при температурі нижче 16 градусів картопляна хвороба не розвивається.
- Не купуйте багато хліба на запас.
- Якщо ви побачили на виробі такі цятки, то сховайте решту хліба від зараженого.
- До речі, картопляна хвороба найчастіше зустрічається на пшеничному хлібі.
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