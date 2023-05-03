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Його їсти не можна. Експерт пояснила, звідки на хлібі з'являються білі плями

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Середа 03 травня 2023 13:58
Його їсти не можна. Експерт пояснила, звідки на хлібі з'являються білі плями Чому на хлібі з'являються білі плями (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Якщо на хлібі з'явилися білі плями, то це не пліснява, а картопляна хвороба. Вона пов'язана не з хлібом, а з картоплею.

Про такі зміни на хлібі розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурик.

Що відомо про картопляну хворобу

Ця хвороба провокується картопляною паличкою, яка потрапляє у зерно через ґрунт, а й із зерна у хліб.

Картопляна хвороба проявляється так, що м'яка частина хліба починає специфічно пахнути, як плоди, що гниють, або із запахом валеріанки і має неприємний смак. Тому це зараження ще називають "тягучкою".

Картопляна хвороба найбільше активна в теплу пору року.

Чи можна їсти хліб із картопляною хворобою?

Експерт зазначає, що якщо ви побачили на хлібі такі зміни – його категорично не можна. Також його не можна давати птахам та тваринам.

Як застерегти хліб від такої хвороби?

  • Якщо ви печете хліб самостійно, перед тим, як класти його в хлібницю, обов'язково охолоджуйте його.
  • Зберігайте хліб у сухому та прохолодному місці, при температурі нижче 16 градусів картопляна хвороба не розвивається.
  • Не купуйте багато хліба на запас.
  • Якщо ви побачили на виробі такі цятки, то сховайте решту хліба від зараженого.
  • До речі, картопляна хвороба найчастіше зустрічається на пшеничному хлібі.

Читайте також, у чому краще зберігати хліб.

Також ми писали, чому не можна викидати хліб та інші продукти у відро для сміття.

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