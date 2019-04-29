Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри, которые уже совсем скоро станут родителями первенца, предпочитают скрывать имя и пол будущего малыша. Но одна маленькая оплошность рассекретила, кто родится у герцогов, и как назовут ребенка, сообщает Dailystar.co.uk.

Пока весть мир в ожидании королевского отпрыска, а возле Фрогмор-хауса дежурит бригада медиков, пронырливые фанаты выяснили, что на собственном сайте королевской семьи зарезервирована веб-страница







Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Отметим, что азартные британцы конвертируют шансы на то, что Меган родит рыжеволосую девочку, которую нарекут Дианой, в честь покойной мамы Гарри.

К слову, мама герцогини срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.