Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі, які вже зовсім скоро стануть батьками первістка, воліють приховувати ім'я та стать майбутнього малюка. Але одна маленька помилка розсекретила, хто народиться у герцогів, і як назвуть дитину, повідомляє Dailystar.co.uk.

Поки увесь світ в очікуванні королівського нащадка, а біля Фрогмор-хауса чергує бригада медиків, пронирливі фанати з'ясували, що на власному сайті королівської сім'ї зарезервована веб-сторінка







Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: GettyImages)

Зазначимо, що азартні британці конвертують шанси на те, що Меган народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною, на честь покійної мами Гаррі.

До речі, мама герцогині терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона в перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.