Сколько украинцы будут платить за газ в новом году: все подробности

Цена на газ в Украине (фото: РБК-Украина)

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал о цене на газ для населения

Цена на газ для украинцев в первом квартале 2020 года будет ниже 8,55 гривен/куб. м. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он также подчеркнул, что власти сделают все, чтобы цена на газ в первом квартале 2020 года была ниже, чем цена в первом квартале 2019 года. По его словам, это очень важно, потому что может прекратится транзит газа.

Министр добавил, что в подземных хранилищах достаточно "голубого топлива", которое позволит пройти отопительный сезон даже без транзита.

Цена на газ в Украин (фото: pixabay.com)

Другие эксперты также уверены в том, что сезон 2019/20 пройдет без проблем. Запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние десять лет. К началу отопительного сезона они составили 21,7 млрд кубических метров.

Некоторые считают, что остановка транзита будет серьезным испытанием для всей газотранспортной системы. Это связано с тем, что ГТС разрабатывалась для работы в другом режиме.

Стоит отметить, что с 1 ноября цена газа для населения увеличилась. "Нафтогаз" продает газ по 4899 гривен за тысячу кубометров. Это на 626 гривен дороже по сравнению с ценами в октябре.

Напомним, что если должники долгое время не платят по счетам, то коммунальные предприятия начинают судебное производство. При этом законодательство Украины допускает возможность конфискации или ареста жилья людей, которые на платят за ЖКХ и не имеют других активов.