ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сколько украинцы будут платить за газ в новом году: все подробности

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 18:05
Сколько украинцы будут платить за газ в новом году: все подробности
Цена на газ в Украине (фото: РБК-Украина)

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал о цене на газ для населения

Цена на газ для украинцев в первом квартале 2020 года будет ниже 8,55 гривен/куб. м. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он также подчеркнул, что власти сделают все, чтобы цена на газ в первом квартале 2020 года была ниже, чем цена в первом квартале 2019 года. По его словам, это очень важно, потому что может прекратится транзит газа.

Министр добавил, что в подземных хранилищах достаточно "голубого топлива", которое позволит пройти отопительный сезон даже без транзита.

Сколько украинцы будут платить за газ в новом году: все подробности

Цена на газ в Украин (фото: pixabay.com)

Другие эксперты также уверены в том, что сезон 2019/20 пройдет без проблем. Запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние десять лет. К началу отопительного сезона они составили 21,7 млрд кубических метров.

Некоторые считают, что остановка транзита будет серьезным испытанием для всей газотранспортной системы. Это связано с тем, что ГТС разрабатывалась для работы в другом режиме.

Стоит отметить, что с 1 ноября цена газа для населения увеличилась. "Нафтогаз" продает газ по 4899 гривен за тысячу кубометров. Это на 626 гривен дороже по сравнению с ценами в октябре.

Напомним, что если должники долгое время не платят по счетам, то коммунальные предприятия начинают судебное производство. При этом законодательство Украины допускает возможность конфискации или ареста жилья людей, которые на платят за ЖКХ и не имеют других активов.

За последние два месяца "Черниговгаз" обнаружил 353 случаев краж газа В Черновицкой области за газ задолжал 71% потребителей
Новости Украины газЦена на газ
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь