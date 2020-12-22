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Как будут работать Укрпочта и Новая почта на Рождество: график

Автор: Анна Шиканова

В Украине в пятницу, 25 декабря, будет отмечаться католическое Рождество. С 2017 года этот день стал официальным выходным днем и большинство учреждений и организаций работать не будут. Накануне, 24 декабря, будет сокращенный рабочий день – все предприятия и учреждения будут работать на один час меньше.

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Как будет работать Укрпочта

25 декабря будут работать только дежурные отделения национального почтового оператора, все остальные – будут закрыты. Также выходными днями станут 1 и 7 января 2021 года. Как сообщается на сайте организации, во время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 самых загруженных отделений Укрпочты по все Украине будут работать без выходных, остальные – по обычному графику.

Во время карантина с 8 по 24 января все отделения Укрпочты будут работать по обычному графику.

Как будет работать Новая почта

На сайте Новой почты указано, что с 28 ноября более 1000 отделений в крупных районных центрах перешли на продленный график работы в выходные дни. В субботу отделения будут работать до 18:00, а в воскресенье время работы увеличится на два часа – с 10:00 до 18:00. Такой график будет действовать до конца 2020 года.

25 декабря все отделения Новой почты будут работать по графику выходного дня. Более точный график работы каждого отделения можно посмотреть вот тут.

Напомним, ранее мы писали о том, как будут работать отделения банков на католическое Рождество и новогодние праздники.

А также мы рассказывали о том, что на новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда.

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