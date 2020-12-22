ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як будуть працювати Укрпошта та Нова пошта на Різдво: графік

Автор: Анна Шиканова

В Україні у п'ятницю, 25 грудня, буде відзначатися католицьке Різдво. З 2017 року цей день став офіційним вихідним днем і більшість установ і організацій працювати не будуть. Напередодні, 24 грудня, буде скорочений робочий день – всі підприємства та установи будуть працювати на годину менше.

Популярні новини

Як буде працювати Укрпошта

25 грудня будуть працювати тільки чергові відділення національного поштового оператора, всі інші – будуть закриті. Також вихідними днями стануть 1 і 7 січня 2021 року. Як повідомляється на сайті організації, під час "високого" сезону в період новорічних та різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти по всій Україні будуть працювати без вихідних, решта – за звичайним графіком.

Під час карантину з 8 по 24 січня усі відділення Укрпошти будуть працювати за звичайним графіком.

Як буде працювати Нова пошта

На сайті Нової пошти зазначено, що з 28 листопада понад 1000 відділень у великих районних центрах перейшли на подовжений графік роботи у вихідні дні. У суботу відділення працюватимуть до 18:00, а в неділю час роботи збільшиться на дві години – з 10:00 до 18:00. Такий графік діятиме до кінця 2020 року.

25 грудня всі відділення Нової пошти будуть працювати за графіком вихідного дня. Точний графік роботи кожного відділення можна подивитися ось тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як будуть працювати відділення банків на католицьке Різдво і новорічні свята.

А також ми розповідали про те, що на новорічні свята українців чекають три довгих уїк-енди.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкрпоштаНова поштаграфик