Як будуть працювати Укрпошта та Нова пошта на Різдво: графік

В Україні у п'ятницю, 25 грудня, буде відзначатися католицьке Різдво. З 2017 року цей день став офіційним вихідним днем і більшість установ і організацій працювати не будуть. Напередодні, 24 грудня, буде скорочений робочий день – всі підприємства та установи будуть працювати на годину менше.

Як буде працювати Укрпошта

25 грудня будуть працювати тільки чергові відділення національного поштового оператора, всі інші – будуть закриті. Також вихідними днями стануть 1 і 7 січня 2021 року. Як повідомляється на сайті організації, під час "високого" сезону в період новорічних та різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти по всій Україні будуть працювати без вихідних, решта – за звичайним графіком.

Під час карантину з 8 по 24 січня усі відділення Укрпошти будуть працювати за звичайним графіком.

Як буде працювати Нова пошта

На сайті Нової пошти зазначено, що з 28 листопада понад 1000 відділень у великих районних центрах перейшли на подовжений графік роботи у вихідні дні. У суботу відділення працюватимуть до 18:00, а в неділю час роботи збільшиться на дві години – з 10:00 до 18:00. Такий графік діятиме до кінця 2020 року.

25 грудня всі відділення Нової пошти будуть працювати за графіком вихідного дня. Точний графік роботи кожного відділення можна подивитися ось тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як будуть працювати відділення банків на католицьке Різдво і новорічні свята.

А також ми розповідали про те, що на новорічні свята українців чекають три довгих уїк-енди.