ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 11:07
На новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда
Фото: Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Выходными будут 25-27 декабря, 1-3 января и 7-10 января

На новогодние праздники в Украине будет три периода по три-четыре выходных дня подряд. Рождество в Украине отмечается дважды - по Юлианскому и по Григорианскому календарю.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением правительства.

Первый период длинных выходных будет в конце текущей недели. Христиане западного обряда отмечают Рождество Христово в пятницу, 25 декабря. Выходными будут 25 - 27 декабря.

Новый год также приходится на пятницу. Выходными будут три дня подряд - 1- 3 января.

На новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда

Кроме того, 7 января Рождество Христово празднуют христиане восточного обряда. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 7-10 января.

На новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Праздникивыходные

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь