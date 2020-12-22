Как будут работать банки в Украине на Рождество: график

График работы украинских банков на Рождество 25 декабря (Коллаж РБК-Украина)

В Украине в пятницу, 25 декабря, будет отмечаться католическое Рождество. В ноябре 2017 года был подписан закон, по которому этот день стал в Украине официальным выходным. Накануне, 24 декабря, большинство учреждений и предприятий будут работать на один час меньше.

В банковской сфере этот день также будет выходным и практически все отделения государственных и частных банков будут закрыты. Однако будут работать банкоматы и аппараты самообслуживания.

Также Национальный Банк Украины установил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок банковской системы Украины на новогодние праздники и православное Рождество.

Так, 30 декабря банковская система будет работать до 24:00. 31 декабря через СЭП будут проводить только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы. Работа СЭП закончится 31 декабря в 13:00.

С 1 по 3 января 2021 года все участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностями клиентов. Однако все межбанковские переводы через СЭП начнут осуществляться с датой первого банковского дня – 4 января 2021 года. Все банковские отделения будут закрыты.

С 4 по 6 января вся банковская системы Украины будет работать в обычном режиме, а с 7 по 10 января – будет 4 выходных дня. Рабочий день 8 января будет перенесен на 16 января.

Напомним, ранее мы писали о том, что на новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда.

А также рассказывали о том, что Рада изменила график работы в январе из-за усиления карантина.