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Как будут работать школы в Киеве с 1 сентября: Кличко сделал заявление

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Киев, Пятница 26 августа 2022 15:08
Как будут работать школы в Киеве с 1 сентября: Кличко сделал заявление Как будут работать школы Киева с 1 сентября (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве для очного обучения откроются с 1 сентября только те школы, которые оборудованы укрытиями или рядом с ними в шаговой доступности есть помещения для укрытия. Только 22 школы в столице будут работать в режиме онлайн.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам мэра, уже все образовательные учреждения Киева прошли проверку на предмет укрытий. Известно, что 22 школы не смогут начать очное обучение с 1 сентября.

"Напомним, мы утвердили решение, что в очном режиме школьники будут учиться только в тех образовательных учреждениях, где есть оборудованные укрытия или укрытия - в шаговой доступности. Мы завершаем проверку школ на предмет их готовности. Так как безопасность наших детей в условиях войны - самое главное. 22 из 421 муниципальной школы будут работать исключительно онлайн, так как в шаговой доступности от них нет укрытий", - рассказал Виталий Кличко.

Также он отметил, что в онлайн-режиме начнет работу еще одна школа - в Подольском районе. Это учебное заведение больше всего пострадало во время российских обстрелов. В этой школе еще делают ремонт.

"Остальные - 95% школ Киева будут работать в смешанном формате обучения - как в очном, так и онлайн. Все, кто изъявил желание учиться очно, будут иметь такую возможность. На сегодня - это 132 тысячи школьников", - добавил мэр.

Как будут работать школы в Киеве с 1 сентября: Кличко сделал заявлениеКак будут работать школы в Киеве с 1 сентября: Кличко сделал заявлениеКак будут работать школы в Киеве с 1 сентября: Кличко сделал заявлениеКак будут работать школы в Киеве с 1 сентября: Кличко сделал заявлениеКак будут работать школы в Киеве с 1 сентября: Кличко сделал заявление

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Он рассказал, что в школах столицы укрытия оборудованы и укомплектованы. Есть стулья, парты, в некоторых даже лежачие места, игровые комнаты, санузлы. Разместить в этих укрытиях можно до 145 тысяч человек.

В нескольких учебных заведениях работа подготовки укрытий еще продолжается и ее планируют закончить до конца сентября. В течении этого времени ученик и школьники будут переходить в укрытия, которые находятся в шаговой доступности - в школах по соседству или метрополитен.

Кличко также рассказал, что в Киеве сейчас находится 60% детей-школьников, еще 20% находятся за границей, 20% - в других регионах Украины. Более 4 тысяч детей-переселенцев приняли в школы и детские садики столицы.

Кстати, ранее мы писали о том, сколько школьники должны тратить времени на домашние задания по санитарным нормам.

А еще рассказывали о том, как будут работать школы Украины с 1 сентября.

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