ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як працюватимуть школи в Києві з 1 вересня: Кличко зробив заяву

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 15:08
Як працюватимуть школи в Києві з 1 вересня: Кличко зробив заяву Як працюватимуть школи Києва з 1 вересня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві для очного навчання відкриються з 1 вересня тільки ті школи, які обладнані укриттями або поруч з ними в крокової доступності є приміщення для укриття. Тільки 22 школи в столиці працюватимуть в режимі онлайн.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За словами мера, вже всі освітні установи Києва пройшли перевірку на предмет укриттів. Відомо, що 22 школи не зможуть розпочати очне навчання з 1 вересня.

"Нагадаємо, ми затвердили рішення, що в очному режимі школярі навчатимуться тільки в тих освітніх установах, де є обладнані укриття або укриття - в крокової доступності. Ми завершуємо перевірку шкіл на предмет їх готовності. Оскільки безпека наших дітей в умовах війни - найголовніше. 22 з 421 муніципальної школи будуть працювати виключно онлайн, бо в крокової доступності від них немає укриттів", - розповів Віталій Кличко.

Також він зазначив, що в онлайн-режимі почне роботу ще одна школа - в Подільському районі. Цей навчальний заклад найбільше постраждав під час російських обстрілів. У цій школі ще роблять ремонт.

"Решта - 95% шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання - як в очному, так і онлайн. Всі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість. На сьогодні - це 132 тисячі школярів", - додав мер.

Як працюватимуть школи в Києві з 1 вересня: Кличко зробив заявуЯк працюватимуть школи в Києві з 1 вересня: Кличко зробив заявуЯк працюватимуть школи в Києві з 1 вересня: Кличко зробив заявуЯк працюватимуть школи в Києві з 1 вересня: Кличко зробив заявуЯк працюватимуть школи в Києві з 1 вересня: Кличко зробив заяву

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Він розповів, що в школах столиці укриття обладнані та укомплектовані. Є стільці, парти, в деяких навіть лежачі місця, ігрові кімнати, санвузли. Розмістити в цих укриттях можна до 145 тисяч осіб.

У кількох навчальних закладах робота підготовки укриттів ще триває і її планують закінчити до кінця вересня. Протягом цього часу учень і школярі будуть переходити в укриття, які знаходяться в крокової доступності - в школах по сусідству або метрополітен.

Кличко також розповів, що в Києві зараз перебуває 60% дітей-школярів, ще 20% перебувають за кордоном, 20% - в інших регіонах України. Понад 4 тисячі дітей-переселенців прийняли до шкіл та дитячих садків столиці.

До речі, раніше ми писали про те, скільки школярі повинні витрачати часу на домашні завдання за санітарними нормами.

А ще розповідали про те, як працюватимуть школи України з 1 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа Навчальний рік
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя