Как будут работать школы с 1 сентября: родителям объяснили нюансы

Школы в Украине (фото: УНИАН)

Виктор Ляшко объяснил, как будут работать школы с 1 сентября

В Украине 1 сентября начнется в стандартном режиме, дети по плану идут в школы. Но ситуация со временем может измениться, если заболевания коронавирусом будут расти. Учебные заведения будут работать до того момента, пока район или город областного значения не попадет в красную зону — тогда школы закроются на карантин. Об этом сообщил в эфире "Украинского радио" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Определенные рекомендации к тому, как работают школы в зеленой, желтой и оранжевой зонах, будут. Сейчас мы их согласовываем с Министерством образования для того, чтобы выработать нормы, которые реально будут выполняться. Мы не хотим писать нормы, которые потом нельзя выполнить с учетом даже того, что нельзя обязать учащихся на протяжении шести уроков находиться в масках в зале. Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина", — сказал санврач.

По словам Ляшко, будут предметы, которые можно изучать дистанционно.

По словам главного санврача, школа выполняет не только образовательную, но и социально-экономическую функции. Работающие родители, отводя ребенка в школу, получают время для выполнения профессиональных обязанностей. Ребенок в это время находится под присмотром учителей в образовательном процессе. Но как только страна перейдет на дистанционное образование, то нужно, чтобы кто-то был дома с ребенком. Это очень повлияет на доходы семьи и финансовое положение.

Сейчас в МОН еще в процессе разработки плана обучения в зеленых, желтых и оранжевой зонах.

Как мы ранее писали, в МОН рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу 1 сентября.

Также мы сообщали, что в рамках новых правил адаптивного карантина Украина будет разделена на четыре зоны по уровню распространения коронавируса; в зонах будут действовать свои ограничения.