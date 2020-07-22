Украину поделят на четыре зоны: новые требования адаптивного карантина

Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)

Критерии для распределения регионов на зоны останутся неизменными

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа, однако в правительстве решили его усовершенствовать. Так, регионы страны поделят на зоны по уровню распространения коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, в зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения. В зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую.

Требования для регионов зеленой зоны:

масочный режим в общественных зданиях и транспорте;

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.

Требования для регионов желтой зоны:

сохраняются требования зеленой зоны;

запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

Требования для регионов оранжевой зоны:

сохраняются требования желтой зоны;

запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;

запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;

запрещаются плановые госпитализации в больницах;

запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

запрещается принимать новые смены в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Требования для регионов красной зоны:

сохраняются требования оранжевой зоны;

запрещается работа общественного транспорта;

запрещается посещение заведений образования;

запрещается деятельность кафе и ресторанов.

Напомним, карантин в Украине продлили до 31 августа на сегодняшнем заседании Кабинета министров; правительство также решило изменить формат адаптивного карантина.