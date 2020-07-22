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Украину поделят на четыре зоны: новые требования адаптивного карантина

Украина, Среда 22 июля 2020 19:57
Украину поделят на четыре зоны: новые требования адаптивного карантина
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Критерии для распределения регионов на зоны останутся неизменными

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа, однако в правительстве решили его усовершенствовать. Так, регионы страны поделят на зоны по уровню распространения коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, в зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения. В зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую.

Требования для регионов зеленой зоны:

  • масочный режим в общественных зданиях и транспорте;
  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
  • проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
  • кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.

Требования для регионов желтой зоны:

  • сохраняются требования зеленой зоны;
  • запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.

Требования для регионов оранжевой зоны:

  • сохраняются требования желтой зоны;
  • запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;
  • запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;
  • запрещаются плановые госпитализации в больницах;
  • запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • запрещается принимать новые смены в детские лагеря;
  • ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Требования для регионов красной зоны:

  • сохраняются требования оранжевой зоны;
  • запрещается работа общественного транспорта;
  • запрещается посещение заведений образования;
  • запрещается деятельность кафе и ресторанов.

Напомним, карантин в Украине продлили до 31 августа на сегодняшнем заседании Кабинета министров; правительство также решило изменить формат адаптивного карантина.

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