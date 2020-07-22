ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Прорыв в Минском процессе: Украина подтвердила достижение соглашения о прекращении огня на Донбассе

Киев, Среда 22 июля 2020 22:18
Прорыв в Минском процессе: Украина подтвердила достижение соглашения о прекращении огня на Донбассе
Фото: снайпер (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вводится с 27 июля

Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на Донбассе.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что прекращение огня на Донбассе является одним из условий для политического урегулирования конфликта, который, согласно минским договоренностям, должен завершиться проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

При этом, как отмечают в ОП, выборы на временно оккупированных территориях возможны исключительно при следующих условиях:

  • после всеобъемлющей деэскалации;
  • после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;
  • восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;
  • выборы должны происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины;
  • выборы должны происходить с соблюдением Копенгагенских стандартов.

Кроме того, украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает список от другой стороны.

Соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украины и Россией и поддержаны ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.

Ранее также украинская сторона во время переговоров в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь