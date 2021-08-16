Как будут работать банки на День Независимости: появился график

Межбанковские переводы через систему электронных платежей с 21 по 24 августа будут осуществляться 25 августа. При этом такие платежи 28 августа будут осуществлены в тот же день.

В Нацбанке также отметили, что 23 августа банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, в финучреждениях должны работать банкоматы, которые должны быть наполнены наличными различных номиналов.

Календарь выходных банков (НБУ)