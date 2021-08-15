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Длинные выходные на День Независимости 2021: какие дни и когда будем отрабатывать

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Воскресенье 15 августа 2021 11:31
Длинные выходные на День Независимости 2021: какие дни и когда будем отрабатывать Фото: Выходные на День Независимости 2021 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

24 августа 2021 года украинцы отметят юбилейную 30-ю годовщину Независимости. Главный праздник страны будет во вторник, поэтому выходными будут четыре дня подряд. Правда, один из них придется отработать.

Календарь выходных и рабочих дней, какие праздники мы отметим в августе - читайте ниже в нашем материале.

Выходными станут 21, 22, 23 и 24 августа. А также 29 число.

Субботу, 28 августа украинцам придется отработать, несмотря на то, что 23 августа также праздник - День государственного флага Украины.

А вот сегодня, 15 августа в Украине отмечается День археолога. Если у вас есть друзья или близкие, занятые в этой профессии, обязательно поздравьте их!

Длинные выходные на День Независимости 2021: какие дни и когда будем отрабатывать

Коллаж РБК-Украина: Календарь праздников на август 2021

Какие важные праздники мы еще отметим в августе 2021

  • 19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
  • 23 августа - День Государственного Флага Украины
  • 24 августа - День Независимости Украины
  • 27 августа - Окончание Успенского поста
  • 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы; День авиации Украины; День дальнобойщика
  • 29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; День шахтера.

Ранее мы писали, сколько праздников и выходных дней нас ждет в сентябре 2021, и будут ли дополнительные дни для отдыха.

Также сообщалось, что над Киевом летали реактивные самолеты и гигантская "Мрия". Позже выяснилось, что авиатехнику готовили к праздничному выступлению.

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