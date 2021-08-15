Длинные выходные на День Независимости 2021: какие дни и когда будем отрабатывать

24 августа 2021 года украинцы отметят юбилейную 30-ю годовщину Независимости. Главный праздник страны будет во вторник, поэтому выходными будут четыре дня подряд. Правда, один из них придется отработать.

Календарь выходных и рабочих дней, какие праздники мы отметим в августе - читайте ниже в нашем материале.

А вот сегодня, 15 августа в Украине отмечается День археолога. Если у вас есть друзья или близкие, занятые в этой профессии, обязательно поздравьте их!

Субботу, 28 августа украинцам придется отработать, несмотря на то, что 23 августа также праздник - День государственного флага Украины.

Выходными станут 21, 22, 23 и 24 августа. А также 29 число.

Ранее мы писали, сколько праздников и выходных дней нас ждет в сентябре 2021, и будут ли дополнительные дни для отдыха.

Также сообщалось, что над Киевом летали реактивные самолеты и гигантская "Мрия". Позже выяснилось, что авиатехнику готовили к праздничному выступлению.