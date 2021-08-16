Як працюватимуть банки на День Незалежності: з'явився графік

Міжбанківські перекази через систему електронних платежів з 21 по 24 серпня будуть здійснюватися 25 серпня. При цьому такі платежі 28 серпня будуть здійснені в той же день.

У Нацбанку також зазначили, що 23 серпня банки, в разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, у фінустановах повинні працювати банкомати, які повинні бути наповнені готівкою різних номіналів.

Календар вихідних банків (НБУ)