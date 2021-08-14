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Выходные и праздники сентября 2021: все важные даты и сколько будем отдыхать

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Суббота 14 августа 2021 09:00
Выходные и праздники сентября 2021: все важные даты и сколько будем отдыхать Фото: Праздники и выходные в сентябре 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сентябрь 2021 будет небогат выходными днями, но нас ждут много интересных праздников, в том числе профессиональных и церковных. В частности, мы отпразднуем День знаний, Рождество Пресвятой Богородицы, День воспитателя, Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Какие еще праздники мы отметим, сколько будем отдыхать и работать - читайте ниже в нашем материале.

Сколько нас ждет выходных и рабочих дней

Сентябрь - один из немногих месяцев, в которых не предусмотрены дополнительные выходные, связанные с важными государственными праздниками.

В этом месяце 30 дней, из которых 22 - рабочих и 8 - выходных.

Отдыхать украинцы будут в такие дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября.

Выходные и праздники сентября 2021: все важные даты и сколько будем отдыхать

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в сентябре 2021

Все праздники сентября 2021

  • 1 сентября - День знаний
  • 2 сентября - День нотариата
  • 5 сентября - День предпринимателя
  • 8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября - Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика
  • 10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств
  • 11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна; День украинского кино; День физкультуры и спорта
  • 12 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; День танкистов
  • 13 сентября - День программиста
  • 15 сентября - Международный день демократии; День HR-менеджера
  • 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
  • 17 сентября - День спасателя
  • 18 сентября - День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника
  • 19 сентября - День работника леса
  • 20 сентября - День рекрутера
  • 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы; День мира; Международный день мира
  • 22 сентября - День партизанской славы
  • 26 сентября - День машиностроителя
  • 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников; Воздвижение Креста Господня; День туризма
  • 30 сентября - День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек

Ранее мы писали, когда украинцы отпразднуют Три Спаса, и что нужно обязательно сделать.

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