Пожары и аномальная жара: синоптики дали прогноз на понедельник

Погода в Украине 24 июня, по данным синоптиков, будет жаркой. В большинстве областей, кроме юго-восточной части, повысится влажность воздуха и выпадут осадки. Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

В западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, температура ночью +16… +22°, днем +29… +33°. На Западе Украины столбики термометров покажут +25… +31° тепла. Исключением станут Харьковская и Николаевская области, где термометры покажут аномально большие цифры – до +34° жары в тени.

Погода в Украине 24 июня – синоптики прогнозируют жару, дожди и грозы (коллаж РБК-Украина)

В Киеве – ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью около +20°, днем +31… +33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +33,2° тепла в 1924 году, самая низкая ночью – на отметке +7,8° выше ноля в 1949 году.

Погода в Украине 24 июня – синоптики прогнозируют жару, дожди и грозы (скриншот: meteo.gov.ua)

Синоптики Укргидрометцентра также предупредили о высокой пожароопасности. В Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что ранее в Киевской области было объявлено штормовое предупреждение.

До этого украинцев предупредили об отключении света. Причиной тому являются вспышки лесных пожаров и возгораний из-за аномальной жары.

Ранее синоптик рассказала, когда жара спадет в Киеве.