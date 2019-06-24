Пожежі і аномальна спека: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні 24 червня, за даними синоптиків, буде спекотною. В більшості областей, крім південно-східної частини, підвищиться вологість повітря і випадуть опади. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

У західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями грозові дощі, град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Температура вночі +16... +22°, вдень +29... +33°. На Заході України стовпчики термометрів покажуть +25... +31° тепла. Винятком стануть Харківська й Миколаївська області, де термометри покажуть аномально великі цифри – до +34° спеки в тіні.

Погода в Україні 24 червня – синоптики прогнозують спеку, дощі і грози (колаж РБК-Україна)

У Києві – вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі близько +20°, вдень +31... +33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 24 червня найвища температура вдень була зафіксована на позначці +33,2° тепла в 1924 році, найнижча вночі – на позначці +7,8° вище нуля в 1949 році.

Погода в Україні 24 червня – синоптики прогнозують спеку, дощі і грози (скріншот: meteo.gov.ua)

Синоптики Укргідрометцентру також попередили про високу пожежонебезпеку. В Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що раніше у Київській області було оголошено штормове попередження.

До цього українців попередили про відключення світла. Причиною тому є спалаху лісових пожеж та загорань через аномальну спеку.

Раніше синоптик розповіла, коли спека спаде в Києві.