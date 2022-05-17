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Будут назначаться по-новому: украинцам сделали заявление о субсидиях во время войны

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Вторник 17 мая 2022 08:49
Будут назначаться по-новому: украинцам сделали заявление о субсидиях во время войны Субсидии в Украине назначат по-новому (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Субсидии и социальные пособия в Украине будут продлены в Украине до конца войны. Это произойдет автоматически.

Об этом заявила глава Министерства Марина Лазебная, пишет УНИАН.

Как будут продлеваться субсидии

Человеку не нужно будет специально обращаться за субсидией, если он ее получал.

"Мы автоматически без обращения человека продлили во время действия военного состояния финансирование всех ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростили назначение для новых получателей", – сказала Лазебная.

На текущий момент около 6 млн человек в Украине получает соцпомощь, а пенсию еще около 11 млн.

Лазебная добавила, что сейчас удалось профинансировать все выплаты, даже в тех регионах, которые оказались под оккупацией российских войск.

Отметим, что Министерство социальной политики Украины в начале мая в полном объеме профинансовало заявки для выплат социальных пособий, льгот и субсидий за май на общую сумму 8 млрд гривен.

Кстати, по данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии за I квартал 2022 года вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.

Напомним, во время военного положения в Украине был введен централизованный механизм начисления и выплаты социальных пособий, льгот и субсидий.

Читайте также, что субсидии и льготы 1 миллиону украинцев из пострадавших регионов начислены по новому механизму.

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