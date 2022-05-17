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Призначатимуться по-новому: українцям зробили заяву про субсидії під час війни

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Вівторок 17 травня 2022 08:49
Призначатимуться по-новому: українцям зробили заяву про субсидії під час війни Субсидії в Україні призначать по-новому (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Субсидії та соціальні допомоги в Україні будуть продовжені в Україні до кінця війни. Це відбудеться автоматично.

Про це заявила глава Міністерства Марина Лазебна, пише УНІАН.

Як будуть продовжуватися субсидії

Людині не потрібно буде спеціально звертатися за субсидією, якщо вона її отримувала.

"Ми автоматично без звернення людини продовжили під час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг і спростили призначення для нових одержувачів", – сказала Лазебна.

На поточний момент близько 6 млн осіб в Україні отримує соцдопомогу, а пенсію ще близько 11 млн.

Лазебна додала, що зараз вдалося профінансувати всі виплати, навіть у тих регіонах, які опинилися під окупацією російських військ.

Зазначимо, що Міністерство соціальної політики України на початку травня в повному обсязі профінансувало заявки для виплат соціальних допомог, пільг і субсидій за травень на загальну суму 8 млрд гривень.

До речі, за даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії за I квартал 2022 року зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.

Нагадавши, під час воєнного стану в Україні було запроваджено централізований механізм нарахування та виплати соціальних допомог, пільг та субсидій.

Читайте також, що субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нараховані за новим механізмом.

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Субсидії в Україні
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