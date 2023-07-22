Будуть готові за три години! Клопотенко поділився дуже смачним рецептом малосольних огірків (відео)

Що вам знадобиться

Інгредієнти:

1-1,5 кілограма огірків

дві ст. л. солі

пучок кропу

35 грамів хрону

10 грамів перцю чилі

500-800 мілілітрів мінеральної газованої води

головка часнику

Як готувати малосольні огірки

Перед початком роботи помийте огірки. На дно чистої банки викладіть гілки кропу, перекладіть туди ж огірки.

Тепер візьміть хрін і наріжте його. Можна також натерти, але це буде важче. Додайте до огірків хрін, нарізаний перець чилі та часник. Зверху покладіть ще трошки кропу.

Наступним кроком залийте всі складові мінеральною газованою водою. Залиште огірки при кімнатній температурі на три години. За цей час вони вберуть аромат спецій і стануть хрумкими.

Відкривайте банку та смакуйте!